Компот с абрикосами, персиками и клубникой — свежесть в каждом глотке

Этот домашний компот — идеальный напиток для жаркого лета. Натуральные фрукты и ягоды, мягкий сахарный сироп и свежая мята создают освежающий вкус и аромат, который легко утолит жажду. Подавайте напиток охлаждённым с кубиками льда — он станет отличным дополнением к летнему столу.
Ингредиенты
- Вода — 1,5 л
- Персики — 250 г
- Сливы — 160 г
- Абрикосы — 150 г
- Клубника — 100 г
- Сахар — 120–150 г (по вкусу)
- Мята — 1 веточка
Пошаговый рецепт
Шаг 1. Подготовка
Вскипятите воду с сахаром, помешивая до полного растворения.
Шаг 2. Подготовка фруктов
Персики, абрикосы и сливы тщательно промойте, разрежьте пополам и удалите косточки.
Шаг 3. Варка компота
Добавьте подготовленные фрукты в горячий сироп.
Шаг 4. Добавление ягод и мяты
Промойте клубнику, удалите чашелистики, а мяту слегка разомните. Добавьте их в кастрюлю.
Шаг 5. Томление
Варите компот на слабом огне 5–7 минут после закипания.
Шаг 6. Охлаждение
Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте остывать при комнатной температуре. Затем уберите в холодильник минимум на 1,5 часа.
Шаг 7. Подача
Подавайте охлаждённым с кубиками льда и свежей мятой по желанию.
Советы для идеального компота
- Регулируйте количество сахара в зависимости от сладости фруктов.
- Используйте свежую мяту для яркого аромата.
- Для разнообразия можно добавить немного лимонного сока.
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