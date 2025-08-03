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03 августа 2025 в 19:31

Компот с абрикосами, персиками и клубникой — свежесть в каждом глотке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот домашний компот — идеальный напиток для жаркого лета. Натуральные фрукты и ягоды, мягкий сахарный сироп и свежая мята создают освежающий вкус и аромат, который легко утолит жажду. Подавайте напиток охлаждённым с кубиками льда — он станет отличным дополнением к летнему столу.

Ингредиенты

  • Вода — 1,5 л
  • Персики — 250 г
  • Сливы — 160 г
  • Абрикосы — 150 г
  • Клубника — 100 г
  • Сахар — 120–150 г (по вкусу)
  • Мята — 1 веточка

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка

Вскипятите воду с сахаром, помешивая до полного растворения.

Шаг 2. Подготовка фруктов

Персики, абрикосы и сливы тщательно промойте, разрежьте пополам и удалите косточки.

Шаг 3. Варка компота

Добавьте подготовленные фрукты в горячий сироп.

Шаг 4. Добавление ягод и мяты

Промойте клубнику, удалите чашелистики, а мяту слегка разомните. Добавьте их в кастрюлю.

Шаг 5. Томление

Варите компот на слабом огне 5–7 минут после закипания.

Шаг 6. Охлаждение

Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте остывать при комнатной температуре. Затем уберите в холодильник минимум на 1,5 часа.

Шаг 7. Подача

Подавайте охлаждённым с кубиками льда и свежей мятой по желанию.

Советы для идеального компота

  • Регулируйте количество сахара в зависимости от сладости фруктов.
  • Используйте свежую мяту для яркого аромата.
  • Для разнообразия можно добавить немного лимонного сока.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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