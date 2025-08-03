Компот с абрикосами, персиками и клубникой — свежесть в каждом глотке

Компот с абрикосами, персиками и клубникой — свежесть в каждом глотке

Этот домашний компот — идеальный напиток для жаркого лета. Натуральные фрукты и ягоды, мягкий сахарный сироп и свежая мята создают освежающий вкус и аромат, который легко утолит жажду. Подавайте напиток охлаждённым с кубиками льда — он станет отличным дополнением к летнему столу.

Ингредиенты

Вода — 1,5 л

Персики — 250 г

Сливы — 160 г

Абрикосы — 150 г

Клубника — 100 г

Сахар — 120–150 г (по вкусу)

Мята — 1 веточка

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка

Вскипятите воду с сахаром, помешивая до полного растворения.

Шаг 2. Подготовка фруктов

Персики, абрикосы и сливы тщательно промойте, разрежьте пополам и удалите косточки.

Шаг 3. Варка компота

Добавьте подготовленные фрукты в горячий сироп.

Шаг 4. Добавление ягод и мяты

Промойте клубнику, удалите чашелистики, а мяту слегка разомните. Добавьте их в кастрюлю.

Шаг 5. Томление

Варите компот на слабом огне 5–7 минут после закипания.

Шаг 6. Охлаждение

Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте остывать при комнатной температуре. Затем уберите в холодильник минимум на 1,5 часа.

Шаг 7. Подача

Подавайте охлаждённым с кубиками льда и свежей мятой по желанию.

Советы для идеального компота

Регулируйте количество сахара в зависимости от сладости фруктов.

Используйте свежую мяту для яркого аромата.

Для разнообразия можно добавить немного лимонного сока.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.