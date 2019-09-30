Таганский суд Москвы встал на сторону Роскомнадзора и подтвердил законность отказа в регистрации информационного агентства Алексея Навального («ИА Алексея Навального»). Политик может обжаловать это решение в Мосгорсуде в течение 30 суток.

Суд не нашёл оснований для удовлетворения административного иска Навального и отказал в заявленных истцом требованиях, — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Сухинина. Как пояснил юрист ФБК Вячеслав Гимади, Роскомнадзор отказался...