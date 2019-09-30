Российская компания «Аэрофлот» откроет регулярные рейсы по маршруту Москва — Мумбай с 2 июля 2020 года. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе перевозчика.
Полёты из российской столицы в крупнейший город Индии будут выполняться ежедневно на самолётах Airbus A330.
В настоящее время «Аэрофлот» выполняет собственные рейсы только до одного индийского города — Дели,
Ранее News.ru писал, что российская компания-перевозчик разрешила владельцам карт лояльности «золотого» уровня с билетами в экономкласс бесплатно проходить в бизнес-залы аэропортов Краснодара и Анапы.