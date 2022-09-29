С начала мобилизации в России вырос спрос на туристические сим-карты «Коммерсант»: с начала мобилизации в РФ вырос спрос на туристические сим-карты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После объявления частичной мобилизации в России вырос спрос на туристические и «серые» сим-карты, пишет «Коммерсант». Наиболее часто россияне приобретают их для использования в Казахстане, Турции, ОАЭ, Белоруссии и Финляндии.

Так, по словам гендиректора сервиса Telwel Сергея Ставропольцева, интерес к туристическим виртуальным сим-картам (eSIM) с начала мобилизации увеличился втрое. При этом интерес к картам для использования в Казахстане — в сотни раз. До этого момента, по его словам, популярность направления была низкой.

Собеседник издания также отметил пятикратный рост спроса на пакеты связи в азиатских странах. При этом популярность сим-карт для использования в Европе повысилась в 2,5 раза, а на глобальные пакеты связи в 125 странах, включая Россию, — в четыре.

Что касается спроса на «серые» сим-карты, которые можно подключить, не раскрывая свою личность, то он за неделю вырос на 50%. По словам экспертов, несмотря на регулярные мероприятия по борьбе с такими картами, возможность их приобрести все равно существует.

Ранее сообщалось, что военнослужащим, попавшим под призыв в рамках частичной мобилизации, запрещается пользоваться смартфонами на территории воинских частей. При этом на горячей линии «122» уточнили, что в качестве исключения призывникам разрешают брать с собой кнопочные телефоны.