Коктейль «Кефир + зефир»! Некалорийная вкусняшка — это обалденно вкусно

Некалорийная вкусняшка — коктейль «Кефир + зефир»! Это обалденно вкусно! Нежный зефир, тающий во рту, сочная клубника и прохладный кефир. Этот коктейль — волшебное сочетание воздушной текстуры и яркого ягодного вкуса. Всего 3 минуты в блендере — и перед вами густой, бархатистый десерт, который освежит в жару и подарит мгновения сладкого удовольствия!

Ингредиенты

Кефир — 300 мл

Зефир белый — 2 шт.

Клубника — 100 г

Лед — по желанию

Приготовление

В блендер налейте холодный кефир и добавьте зефир. Взбейте до пышной пены. Положите клубнику и снова включите блендер на 1–2 минуты, чтобы масса стала однородной, но сохранила легкую ягодную текстуру. Для более освежающего варианта добавьте лед и взбейте еще раз. Перелейте в стакан, украсьте долькой клубники и маршмеллоу — и наслаждайтесь!

Коктейль идеально балансирует между десертом и полезным перекусом: кефир поддерживает легкость, зефир дарит сладость без сахара, а клубника добавляет витамины.

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