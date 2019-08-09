https://static.news.ru/photo/a20a8f0c-bc1a-11e9-bf55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Исправительная колония № 4, где сейчас отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл, предоставит им положительную характеристику.

Об этом сообщил начальник исправительного учреждения Сергей Плясов.

Никаких претензий ни к Кокориным, ни к Мамаеву нет. Распорядок дня соблюдают, нареканий нет. На работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. Принимают участие во всех мероприятиях спортивных. Все трое ходят, вопросов к ним нет никаких. В суде по УДО от нас они получат положительную характеристику, — цитирует его « Спорт-Экспресс ».

Отбывающие наказание за драку в Москве Кокорин и Мамаев подали 2 августа ходатайства об условно-досрочном освобождении в Алексеевский районный суд Белгородской области.

Ранее Плясов рассказал, что в отряде с Кокориным и Мамаевым находятся наркоманы, мошенники и убийцы, писал News.ru.