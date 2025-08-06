Когда лень готовить, собираю обалденный салат! С клубникой и сыром фета!

Салат с клубникой и фетой — летняя симфония вкусов. Когда хочется чего-то свежего, легкого, но в то же время необычного, этот салат становится настоящим спасением! Сладкая клубника, солоноватая фета, хрустящие орехи и пикантная рукола создают удивительно гармоничный вкус, который никого не оставит равнодушным. А готовится это чудо буквально за 10 минут — идеально для внезапных гостей или романтического ужина!

Для начала берем 50 г свежей руколы — тщательно промываем и обсушиваем, чтобы заправка хорошо легла. 120 г спелой клубники нарезаем на четвертинки или половинки — зависит от размера ягод. 50 г сыра фета аккуратно крошим пальцами на небольшие кусочки — не стоит резать ножом, так вкуснее. 40 г грецких орехов слегка подсушиваем на сухой сковороде 2–3 минуты (это раскроет аромат) и крупно рубим. Все ингредиенты выкладываем в салатник, главное — не перемешивать пока, чтобы клубника не пустила сок.

Теперь готовим волшебную заправку: в небольшой банке смешиваем 4 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. винного уксуса, 1 ч. л. жидкого меда, щепотку соли и молотого белого перца. Закрываем крышкой и энергично встряхиваем до однородности — мед должен полностью раствориться. Перед подачей аккуратно перемешиваем салат и поливаем заправкой.

Секрет успеха — в качестве ингредиентов: клубника должна быть сладкой и ароматной, фета — настоящей, из овечьего молока, а оливковое масло — первого холодного отжима. Подавать лучше сразу, пока орехи сохраняют хруст.

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