Коэффициент распространения COVID-19 в Москве опустился ниже 1

https://static.news.ru/photo/e9369ce4-935c-11ea-874b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до 0,96, говорится в подсчётах на основе данных оперштаба.

Как сообщает ТАСС, данный показатель в воскресенье, 10 мая, составлял 1,02.

В методических рекомендациях Роспотребнадзора отмечается, что при значении коэффициента ниже 1 можно начать смягчение ограничительных мер. Для этого на 100 тысяч жителей должно проводиться не менее 70 тысяч тестов и 50% мест больницах должны оставаться свободными.

По состоянию на 11 мая в мире заразились коронавирусом более 4, 1 миллиона человек, свыше 282 тысяч умерли, порядка 1,4 миллиона выздоровели. В России было выявлено 209 688 случаев инфицирования, из 11 012 — за последние сутки. 34 306 выздоровели, 1 915 человек скончались.

NEWS.ru

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни.