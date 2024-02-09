Клиниками хирурга Хайдарова займется Следственный комитет В клиниках пластического хирурга Хайдарова нашли грубые нарушения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тимур Хайдаров

Специалисты московского Росздравнадзора нашли «грубые несоблюдения лицензионных требований» в столичных клиниках пластического хирурга Тимура Хайдарова и установили, что 34 пациентам были оказаны услуги с нарушениями, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Результаты проверок переданы в Следственный комитет РФ. Теперь врачу могут присудить штраф или приостановить деятельность его медучреждений на срок до 90 суток.

По результатам проведенной экспертизы качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю «пластическая хирургия» выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи, — уточнили в Росздравнадзоре.

Проверка проводилась в клиниках пластической хирургии «Ай кью клиник», «Джиэмти» и «Олимп Клиник», связанных с Хайдаровым. Как рассказали каналу в ведомстве, в отношении проверенных медорганизаций, причастных к деятельности Хайдарова, приняты «меры административного воздействия» за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий.

Ранее сообщалось, что Московский Росздравнадзор закончил проверку клиники доктора Тимура Хайдарова IQPLASTIQUE, по итогам которой деятельность медучреждения не будет приостановлена. Как сообщил сам Хайдаров, в ходе проверки было выявлено несколько нарушений, которые будут исправлены в ближайшее время, а сам он не понимает ажиотажа вокруг его клиники.

До этого певицы Слава и Любовь Успенская до этого публично рассказали, что Хайдаров провел им неудачные пластические операции. Постепенно число пострадавших от деятельности звездного хирурга выросло как минимум до 60 человек. В результате с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации.