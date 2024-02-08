Стало известно, закроют ли клинику хирурга Хайдарова Росздравнадзор не нашел причин закрывать клинику хирурга Хайдарова

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Тимур Хайдаров

Московский Росздравнадзор закончил проверку клиники доктора Тимура Хайдарова IQPLASTIQUE, по итогам которой деятельность медучреждения не будет приостановлена. Как сообщил Super.ru сам Хайдаров, в ходе проверки было выявлено несколько нарушений, которые будут исправлены в ближайшее время, а сам он не понимает ажиотажа вокруг его клиники.

Да, действительно, проверка окончена, выявлено несколько нарушений, которые будут исправлены в ближайшее время. Клиника продолжает свою работу. <...> Я и раньше говорил, что проверка идет, но бояться нам нечего, у нас все в порядке, все по закону, — подчеркнул хирург.

Хайдаров ранее ликвидировал свою клинику ООО «Русская медицина». Согласно документу, предприятие было закрыто 15 января 2024 года. Сам Хайдаров опроверг связь между скандалами и закрытием клиники. Хирург объяснил, что просто открыл другое предприятие.

Певицы Слава и Любовь Успенская до этого публично рассказали, что Хайдаров провел им неудачные пластические операции. Постепенно число пострадавших от деятельности звездного хирурга выросло как минимум до 60 человек. В результате с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации.