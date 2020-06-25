Китайским бизнесменам не разрешили строить завод по розливу воды на Байкале

https://static.news.ru/photo/322bc172-b77f-11ea-8014-fa163e074e61_660.jpg Озеро Байкал Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Право собственности компании ООО «Колодец земли», учредителями которой являются бизнесмены из Китая, на три земельных участка на берегу Байкала признано недействительным.

Соответствующее решение принял Кабанский районный суд в Улан-Удэ. Компания планировала построить на этой земле завод по розливу воды. Об этом сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

В результате принятых прокуратурой мер промышленные объекты, планируемые к строительству с нарушением требований законодательства, не возведены, — говорится в сообщении.

Согласно ему, ООО «Колодец земли» уже успело провести предварительные исследовательские работы в рамках подготовки к строительству завода. Общая площадь земельных участков, расположенных в районе п. Клюевка Кабанского района, составляет 30,7 га. Их кадастровая стоимость оценивается в сумму более 12 млн рублей, передаёт РИА Новости.

Судебный акт является основанием для исключения из единого государственного реестра недвижимости сведений о праве собственности ООО «Колодец земли» на земельные участки и снятия их с кадастрового учёта, — заявили в прокуратуре.

По её данным, в 2006 году власти Бурятии передали в частную собственность участки земли, имеющие пересечение с государственным лесным фондом. Один из них расположен в 10,8 метра от уреза воды озера, несмотря на то что двадцатиметровая территория берега не подлежит отчуждению в частную собственность и является общедоступной. Таким образом, передача этих участков была совершена с нарушением законодательства, запрещающего оборот земель центральной экологической зоны Байкальской природной территории, так как они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и относятся к исключительной федеральной собственности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что озеро Байкал начало стремительно терять прозрачность и мутнеть из-за массового вымирания губок, фильтрующих воду. Если ещё десять лет назад данное явление было зафиксировано в отдельных районах, то в настоящее время оно стало повсеместным, говорят учёные.