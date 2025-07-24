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24 июля 2025 в 12:24

Кислый, но кайфовый: зеленый борщ со щавелем, который все полюбят

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот зеленый борщ со щавелем — отличная альтернатива привычным супам. Он получается густым, сытным, с легкой кислинкой и прекрасно подходит для семейного обеда или ужина. А зажарка из моркови придает ему насыщенный вкус, без плавающего лука, который не все любят. Попробуйте приготовить по пошаговому рецепту — вы удивитесь, насколько просто и вкусно.

Ингредиенты на 4 порции

  • Щавель — 250 г
  • Филе бедра индейки — 350 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Картофель — 250 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Черный перец горошком — 0,5 ч. л.
  • Вода — 1,7 л
  • Соль — по вкусу

Как приготовить зеленый борщ со щавелем

1. Подготовьте продукты

Промойте индейку, уберите лишний жир и нарежьте мясо средними кусочками. Луковицу очистите. Щавель промойте, обсушите и нарежьте, удалив стебли. Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на терке.

2. Сварите бульон

В кастрюлю налейте воду, положите мясо и целую луковицу. Доведите до кипения, снимите пенку и варите на среднем огне 40–60 минут, пока мясо не станет мягким.

3. Добавьте картофель

Когда бульон будет готов, положите картофель, лавровый лист и перец. Варите до мягкости картофеля.

4. Приготовьте зажарку

Морковь обжарьте на растительном масле 2–3 минуты, добавьте в кастрюлю. Луковицу из бульона уберите.

5. Добавьте щавель

Когда мясо и картофель будут мягкими, засыпьте нарезанный щавель и посолите по вкусу. Варите еще 2–3 минуты, накройте крышкой и дайте настояться 15 минут.

6. Подавайте

Разлейте борщ по тарелкам, добавьте нарезанные отварные яйца и сметану. Густой, ароматный и с легкой кислинкой — такой борщ понравится даже тем, кто обычно супы не жалует.

Совет: мясо можно заменить на курицу, свинину или говядину, но именно индейка придает блюду легкость и нежность. Не бойтесь экспериментировать со специями и зеленью.

Попробуйте приготовить этот зеленый борщ хотя бы раз — и наверняка сохраните рецепт в своей кулинарной копилке.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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