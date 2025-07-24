Кислый, но кайфовый: зеленый борщ со щавелем, который все полюбят

Этот зеленый борщ со щавелем — отличная альтернатива привычным супам. Он получается густым, сытным, с легкой кислинкой и прекрасно подходит для семейного обеда или ужина. А зажарка из моркови придает ему насыщенный вкус, без плавающего лука, который не все любят. Попробуйте приготовить по пошаговому рецепту — вы удивитесь, насколько просто и вкусно.
Ингредиенты на 4 порции
- Щавель — 250 г
- Филе бедра индейки — 350 г
- Морковь — 1 шт.
- Картофель — 250 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйца куриные — 2 шт.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Черный перец горошком — 0,5 ч. л.
- Вода — 1,7 л
- Соль — по вкусу
Как приготовить зеленый борщ со щавелем
1. Подготовьте продукты
Промойте индейку, уберите лишний жир и нарежьте мясо средними кусочками. Луковицу очистите. Щавель промойте, обсушите и нарежьте, удалив стебли. Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на терке.
2. Сварите бульон
В кастрюлю налейте воду, положите мясо и целую луковицу. Доведите до кипения, снимите пенку и варите на среднем огне 40–60 минут, пока мясо не станет мягким.
3. Добавьте картофель
Когда бульон будет готов, положите картофель, лавровый лист и перец. Варите до мягкости картофеля.
4. Приготовьте зажарку
Морковь обжарьте на растительном масле 2–3 минуты, добавьте в кастрюлю. Луковицу из бульона уберите.
5. Добавьте щавель
Когда мясо и картофель будут мягкими, засыпьте нарезанный щавель и посолите по вкусу. Варите еще 2–3 минуты, накройте крышкой и дайте настояться 15 минут.
6. Подавайте
Разлейте борщ по тарелкам, добавьте нарезанные отварные яйца и сметану. Густой, ароматный и с легкой кислинкой — такой борщ понравится даже тем, кто обычно супы не жалует.
Совет: мясо можно заменить на курицу, свинину или говядину, но именно индейка придает блюду легкость и нежность. Не бойтесь экспериментировать со специями и зеленью.
Попробуйте приготовить этот зеленый борщ хотя бы раз — и наверняка сохраните рецепт в своей кулинарной копилке.
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