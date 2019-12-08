Власти Липецка приняли решение о демонтаже трёх павильонов. Они были установлены незаконно, сообщили в региональном управлении потребительского рынка.
Под снос пошли два киоска шиномонтажа на улицах Кривенкова и Катукова,
Собственники могут самостоятельно убрать объекты до 9 декабря. Если они не успеют этого сделать, то мэрия снесёт ларьки, а предпринимателям придётся заплатить за это.
Ранее NEWS.ru писал, что столичный киноцентр «Соловей», расположенный на Красной Пресне, закрылся. Накануне там прошёл последний киносеанс — зрителям бесплатно показали фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор».
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