https://static.news.ru/photo/92120094-19cb-11ea-8b26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Липецка приняли решение о демонтаже трёх павильонов. Они были установлены незаконно, сообщили в региональном управлении потребительского рынка.

Под снос пошли два киоска шиномонтажа на улицах Кривенкова и Катукова, передаёт «Обозреватель VRN». Кроме того, будет демонтирован ларёк с овощами и фруктами недалеко от торгового центра «Ноябрьский»: он работал на этом месте около 10 лет.

Собственники могут самостоятельно убрать объекты до 9 декабря. Если они не успеют этого сделать, то мэрия снесёт ларьки, а предпринимателям придётся заплатить за это.

Ранее NEWS.ru писал, что столичный киноцентр «Соловей», расположенный на Красной Пресне, закрылся. Накануне там прошёл последний киносеанс — зрителям бесплатно показали фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор».