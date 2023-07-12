За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли массированному обстрелу Белгородскую область, а также ударили по населенному пункту в Курской области. В ЛНР сообщили об ожесточенных боях под Клещеевкой к юго-западу от Артемовска (ДНР). ВСУ пытаются занять господствующие высоты в этом районе, отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ также перебросили несколько групп иностранных наемников под Купянск для усиления группировки. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.
ВСУ выпустили десятки снарядов по Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел статистику обстрелов территории региона со стороны ВСУ за минувшие сутки. По его словам, в Белгородском районе по селу Наумовка выпустили 21 артиллерийский снаряд, пострадавших нет, но повреждена ЛЭП.
Глава региона рассказал, что из гранатомета обстреляны села Красный Хутор и Щетиновка: зафиксировано 29 и три выстрела соответственно, никто не пострадал, разрушений нет. По селу Журавлевка выпустили пять артиллерийских снарядов, обошлось без жертв и разрушений, подчеркнул Гладков.
«В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе по окраине села Козинка выпущено 11 минометных снарядов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет», — добавил губернатор.
Гладков добавил, что под обстрел попала окраина села Староселье, ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда, обошлось без пострадавших и разрушений. Руководитель субъекта отметил, что в Шебекинском городском округе из миномета обстреляли хутор Марьино и село Муром — зафиксировано восемь и пять прилетов соответственно, а по селу Середа выпустили восемь минометных и два артиллерийских снаряда. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
В Теткино пропал свет после обстрелов
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Глава региона добавил, что зафиксировано шесть прилетов.
«На двух улицах зафиксировано шесть прилетов. Повреждены фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки. Обязательно окажем помощь собственникам», — рассказал Старовойт.
Руководитель региона подытожил: из-за повреждения ЛЭП часть Теткино обесточена, аварийные бригады приступили к восстановлению.
Ожесточенные бои идут к юго-западу от Артемовска
Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ожесточенные бои идут под Клещеевкой к юго-западу от Артемовска. По его словам, интенсивность и плотность обстрелов со стороны ВСУ по-прежнему высокая, недостатка в снарядах у них нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.
«ВСУ не оставляют попыток занять высоты в районе населенного пункта Клещеевка. Для огневой поддержки своих войск противник ведет огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра», — заявил Марочко.
Марочко предположил, что ВСУ на данном участке не испытывают снарядного голода — огневой вал для наступающих обеспечивается три-пять раз в день.
Киев отправил под Купянск иностранных саперов-диверсантов
Несколько групп иностранных наемников переброшены под Купянск для усиления местной группировки ВСУ, рассказал Марочко. По его словам, они пополнят диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действующие на определенных участках фронта. Он добавил, что подкрепления имеют узкую специализацию: большинство из них представляют инженерно-саперные подразделения.
«Для усиления украинской группировки на Купянском направлении отмечена переброска в этот район дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины. Отмечено прибытие небольшого количества отдельных групп иностранных наемников с техникой и вооружением», — подчеркнул Марочко.
Оценив экипировку наемников, эксперт предположил, что часть из них присоединится к диверсионно-разведывательным группам.
Пушилин рассказал о боях ВСУ на Угледарском направлении
ВСУ во время контрнаступления на Угледарском направлении понесли существенные потери и были отброшены на исходные позиции, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что российские войска перешли в контратаку на Краснолиманском направлении. Минобороны РФ информацию не комментировало.
«Видим на Угледарском направлении безуспешные попытки занять наши позиции, при серьезных потерях противник отброшен на исходные позиции», — сказал Пушилин.
По его словам, результаты работы ВС РФ видны на Авдеевском направлении, где «в непростых, жестких условиях» в северной части Авдеевки есть определенные успехи, идет изменение позиций.
«У них ничего не получилось. На Артемовском направлении бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, где наши ребята успешно контратакуют. На Краснолиманском направлении ВС РФ также перешли в контратаку», — подчеркнул Пушилин.
О контратаке на соответствующем направлении ранее сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российским бойцам удалось продвинуться на полтора километра вглубь и на два километра по фронту, добавил он. В боестолкновениях принимали участие штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр».
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, в свою очередь, уведомил о попытках украинской армии атаковать ВС РФ под Красным Лиманом. Наступление ВСУ обернулось провалом, они понесли потери в живой силе, сообщал он.
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