Киев отправил под Купянск саперов-диверсантов: как ВСУ атакуют РФ 12 июля Они пополнят ряды ДРГ

Фото: EPA/ТАСС

Белгородская область, поврежденый во время обстрела жилой дом

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли массированному обстрелу Белгородскую область, а также ударили по населенному пункту в Курской области. В ЛНР сообщили об ожесточенных боях под Клещеевкой к юго-западу от Артемовска (ДНР). ВСУ пытаются занять господствующие высоты в этом районе, отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ также перебросили несколько групп иностранных наемников под Купянск для усиления группировки. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

ВСУ выпустили десятки снарядов по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел статистику обстрелов территории региона со стороны ВСУ за минувшие сутки. По его словам, в Белгородском районе по селу Наумовка выпустили 21 артиллерийский снаряд, пострадавших нет, но повреждена ЛЭП.

Глава региона рассказал, что из гранатомета обстреляны села Красный Хутор и Щетиновка: зафиксировано 29 и три выстрела соответственно, никто не пострадал, разрушений нет. По селу Журавлевка выпустили пять артиллерийских снарядов, обошлось без жертв и разрушений, подчеркнул Гладков.

«В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе по окраине села Козинка выпущено 11 минометных снарядов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет», — добавил губернатор.

Гладков добавил, что под обстрел попала окраина села Староселье, ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда, обошлось без пострадавших и разрушений. Руководитель субъекта отметил, что в Шебекинском городском округе из миномета обстреляли хутор Марьино и село Муром — зафиксировано восемь и пять прилетов соответственно, а по селу Середа выпустили восемь минометных и два артиллерийских снаряда. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Фото: t.me/vvgladkov

В Теткино пропал свет после обстрелов

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Глава региона добавил, что зафиксировано шесть прилетов.

«На двух улицах зафиксировано шесть прилетов. Повреждены фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки. Обязательно окажем помощь собственникам», — рассказал Старовойт.

Руководитель региона подытожил: из-за повреждения ЛЭП часть Теткино обесточена, аварийные бригады приступили к восстановлению.

Ожесточенные бои идут к юго-западу от Артемовска

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ожесточенные бои идут под Клещеевкой к юго-западу от Артемовска. По его словам, интенсивность и плотность обстрелов со стороны ВСУ по-прежнему высокая, недостатка в снарядах у них нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«ВСУ не оставляют попыток занять высоты в районе населенного пункта Клещеевка. Для огневой поддержки своих войск противник ведет огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра», — заявил Марочко.

Марочко предположил, что ВСУ на данном участке не испытывают снарядного голода — огневой вал для наступающих обеспечивается три-пять раз в день.

Фото: Министерство обороны Украины

Киев отправил под Купянск иностранных саперов-диверсантов

Несколько групп иностранных наемников переброшены под Купянск для усиления местной группировки ВСУ, рассказал Марочко. По его словам, они пополнят диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действующие на определенных участках фронта. Он добавил, что подкрепления имеют узкую специализацию: большинство из них представляют инженерно-саперные подразделения.

«Для усиления украинской группировки на Купянском направлении отмечена переброска в этот район дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины. Отмечено прибытие небольшого количества отдельных групп иностранных наемников с техникой и вооружением», — подчеркнул Марочко.

Оценив экипировку наемников, эксперт предположил, что часть из них присоединится к диверсионно-разведывательным группам.

Пушилин рассказал о боях ВСУ на Угледарском направлении

ВСУ во время контрнаступления на Угледарском направлении понесли существенные потери и были отброшены на исходные позиции, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что российские войска перешли в контратаку на Краснолиманском направлении. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Видим на Угледарском направлении безуспешные попытки занять наши позиции, при серьезных потерях противник отброшен на исходные позиции», — сказал Пушилин.



По его словам, результаты работы ВС РФ видны на Авдеевском направлении, где «в непростых, жестких условиях» в северной части Авдеевки есть определенные успехи, идет изменение позиций.

Фото: Министерство обороны РФ

«У них ничего не получилось. На Артемовском направлении бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, где наши ребята успешно контратакуют. На Краснолиманском направлении ВС РФ также перешли в контратаку», — подчеркнул Пушилин.

О контратаке на соответствующем направлении ранее сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российским бойцам удалось продвинуться на полтора километра вглубь и на два километра по фронту, добавил он. В боестолкновениях принимали участие штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр».

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, в свою очередь, уведомил о попытках украинской армии атаковать ВС РФ под Красным Лиманом. Наступление ВСУ обернулось провалом, они понесли потери в живой силе, сообщал он.

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