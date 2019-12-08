https://static.news.ru/photo/69ae2fb2-19d3-11ea-a182-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Дед Мороз из Великого Устюга получает треть всех писем с новогодними пожеланиями от взрослых россиян. Об этом 8 декабря он рассказал на встрече с детьми и журналистами в Ставрополе.

Каждое третье письмо приходит от взрослых, всего за 20 лет ко мне поступило более 3,6 млн писем, — цитирует сказочного персонажа ТАСС.

По его словам, в основном в посланиях люди пишут, что хотят счастья, здоровья для близких, семейного благополучия, хорошей карьеры.

Ранее NEWS.ru писал, что Дед Мороз из Великого Устюга начал новогоднее путешествие по России. Первой его остановкой стал Красноярск. В общей сложности волшебный персонаж посетит 28 российских городов. За три года своих новогодних путешествий по стране Дед Мороз посетил более 260 социальных учреждений и 220 семей.