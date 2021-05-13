Казанский стрелок предлагал одноклассникам сжечь учительницу

https://static.news.ru/photo/14fc55f4-b408-11eb-961a-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии, ещё пять лет назад предлагал расправиться с одной из учительниц. Об этом сообщает Life со ссылкой на бывших одноклассников молодого человека.

Тогда подростку не понравилось, как педагог выступила на родительском собрании.

Можно скинуться на «коктейль Молотова», — предложил тогда Галявиев в школьном чате.

После этого он описал, как можно изготовить зажигательную смесь. В ответ товарищи напомнили ему, что у учительницы есть дети.

Между тем директор гимназии Амина Валеева ранее рассказала , что Галявиев, окончивший школу в 2016 году, был уравновешенным и неплохо учился. После девятого класса он поступил в колледж. А через некоторое время после отчисления оттуда пришёл в свою бывшую школу с ружьём.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек. Ещё 23 получили ранения.

Нападавший арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.