Картофельная запеканка с фаршем: сытное чудо на одной сковородке!

Когда нужно быстро накормить семью вкусным и сытным ужином, я всегда вспоминаю об этой запеканке. Всего полчаса — и на столе ароматное блюдо с хрустящей корочкой! А какой потрясающий запах стоит на кухне во время приготовления — сразу просыпается зверский аппетит.

Эта запеканка — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек. Её можно готовить с любым фаршем, а если добавить грибы и помидоры, получается особенно вкусно. Мои домашние всегда просят добавки, особенно когда подаю её со свежей сметанкой и хрустящим огурчиком.

Ингредиенты

Картофель — 5-6 шт.

Фарш свиной — 300 г

Шампиньоны — 6-7 шт.

Помидор — 1 шт.

Сыр — 80 г

Яйца — 2 шт.

Кефир — 70 мл

Сметана — 3 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Зелень, соль, перец — по вкусу

Обжарьте фарш с чесноком и зеленью. Картошку нарежьте тонкими пластинками. В смазанную маслом сковороду выложите слоями: картофель, фарш, снова картофель. Смажьте сметаной, сверху разложите грибы и помидоры, посыпьте сыром. Смешайте яйца с кефиром и залейте запеканку. Готовьте под крышкой на медленном огне 25 минут. Подавайте горячей с зеленью — пальчики оближешь!

Ранее сообщалось, что, если вы любительница поспать лишние 10 минут, этот рецепт создан специально для вас! «Я его усовершенствовала за годы утренней спешки и теперь могу с уверенностью сказать: это идеальный завтрак, когда каждая минута на счету».