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08 июля 2025 в 17:56

Картофельная запеканка с фаршем: сытное чудо на одной сковородке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда нужно быстро накормить семью вкусным и сытным ужином, я всегда вспоминаю об этой запеканке. Всего полчаса — и на столе ароматное блюдо с хрустящей корочкой! А какой потрясающий запах стоит на кухне во время приготовления — сразу просыпается зверский аппетит.

Эта запеканка — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек. Её можно готовить с любым фаршем, а если добавить грибы и помидоры, получается особенно вкусно. Мои домашние всегда просят добавки, особенно когда подаю её со свежей сметанкой и хрустящим огурчиком.

Ингредиенты

  • Картофель — 5-6 шт.
  • Фарш свиной — 300 г
  • Шампиньоны — 6-7 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Сыр — 80 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Кефир — 70 мл
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Зелень, соль, перец — по вкусу

Обжарьте фарш с чесноком и зеленью. Картошку нарежьте тонкими пластинками. В смазанную маслом сковороду выложите слоями: картофель, фарш, снова картофель. Смажьте сметаной, сверху разложите грибы и помидоры, посыпьте сыром. Смешайте яйца с кефиром и залейте запеканку. Готовьте под крышкой на медленном огне 25 минут. Подавайте горячей с зеленью — пальчики оближешь!

Ранее сообщалось, что, если вы любительница поспать лишние 10 минут, этот рецепт создан специально для вас! «Я его усовершенствовала за годы утренней спешки и теперь могу с уверенностью сказать: это идеальный завтрак, когда каждая минута на счету».

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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