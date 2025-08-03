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03 августа 2025 в 08:18

Карбонара со сливками — итальянская классика, но с домашним поворотом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Карбонара — одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Этот вариант готовится с добавлением сливок и хрустящего бекона, что делает его особенно насыщенным и подходящим для домашних ужинов. Главное правило: не перегревать соус, чтобы сохранить его текстуру и вкус.

Пищевая ценность (на порцию):

  • Калорийность: 1081 ккал
  • Белки: 45 г
  • Жиры: 65 г
  • Углеводы: 76 г

Данные приведены ориентировочно и могут варьироваться в зависимости от продуктов.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Спагетти — 200 г
  • Бекон — 150 г
  • Сливки (20%) — 100 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Пармезан — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
  • Черный молотый перец — щепотка
  • Растительное масло — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния альденте (на 1–2 минуты меньше, чем указано на упаковке). Откиньте на дуршлаг, не промывайте. Сохраните немного воды от варки.

Шаг 2.

Нарежьте бекон полосками или кубиками. Обжарьте на сухой сковороде до хруста. При желании добавьте измельченный чеснок и обжарьте с беконом до золотистого цвета.

Шаг 3.

В глубокой миске взбейте яйца со сливками. Добавьте натертый пармезан, соль и свежемолотый черный перец. Все тщательно перемешайте.

Шаг 4.

Снимите сковороду с огня, добавьте к бекону горячие спагетти и перемешайте. Влейте яично-сливочную смесь и быстро перемешайте до получения кремового соуса. При необходимости добавьте пару ложек воды от варки пасты.

Шаг 5.

Подавайте сразу, посыпав сверху тертым пармезаном и дополнительным перцем по вкусу.

Совет:

Не ставьте сковороду обратно на огонь после добавления соуса — из-за температуры яйца могут свернуться. Смешивайте все на остаточном тепле от пасты и посуды.

Кто бы мог подумать, что обычная газировка может превратить простые блины в кулинарный шедевр? Я сама не верила, пока не попробовала этот волшебный рецепт. Теперь это мой любимый способ порадовать семью нежными кружевными блинчиками!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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