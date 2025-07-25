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25 июля 2025 в 08:40

Капризные петунии больше не сажаю! Весь сад в розовых помпонах до осени

Фото: Alessandra Sarti/Global Look Press

Гвоздика альпийская Розовая — неприхотливая горная красавица в вашем саду. Эта очаровательная малышка станет настоящей жемчужиной вашего цветника, не требуя при этом особого внимания. Гвоздика альпийская Розовая — идеальный выбор для тех, кто хочет яркие краски без постоянного ухода. Ее нежно-розовые цветки с резными лепестками появляются в начале лета и украшают сад до самой осени.

Секрет успеха прост — посадите ее на солнечном месте с хорошо дренированной почвой. Альпийская гостья не выносит застоя воды, поэтому идеально подойдет для альпинариев, рокариев или возвышенных участков сада. К составу грунта она совершенно нетребовательна — прекрасно растет даже на бедных каменистых почвах.

Полив нужен только в продолжительную засуху — растение прекрасно переносит недостаток влаги. Подкормки можно вообще исключить или ограничиться одной — весенней порцией компоста. После цветения просто удалите увядшие цветоносы, чтобы сохранить аккуратный вид кустика.

Зимует гвоздика альпийская прекрасно без какого-либо укрытия, выдерживая морозы до -40 °C. Размножается легко — делением куста или семенами. Особенно эффектно смотрится в бордюрах, между камнями или в качестве обрамления садовых дорожек.

Этот цветок — настоящая находка для садоводов, которые ценят естественную красоту без лишних хлопот. Посадите гвоздику альпийскую Розовую — и ваш сад наполнится нежными красками горных склонов!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

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многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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