Кандидат наук рассказал, как распознать появление ВИЧ-инфекции в организме Врач-инфекционист Сапронов: признаком ВИЧ-инфекции в организме может быть лихорадка

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Тест на ВИЧ

Острый период развития ВИЧ-инфекции в организме проходит под маской так называемой «лихорадки», рассказал в беседе с NEWS.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов. Однако, по его словам, острой фазе предшествует начальный период заражения, который проходит бессимптомно.

Тут надо понимать, что чаще всего начальный период заражения ВИЧ-инфекцией проходит бессимптомно. А вот острый период чаще проходит под маской так называемой лихорадки. Далее опять следует достаточно длительный бессимптомный период, — сказал Сапронов.

Он также отметил, что в итоге человек приобретает иммунодефицит, который дает основную массу симптомов — от пневмонии до папилломатоза и туберкулеза.

У кого-то может развиться пневмония, а у кого-то кондиломы и понос, бывает, доходит и до реактивации туберкулеза, — пояснил эксперт.

Однако, по его словам, гарантированно выявить ВИЧ можно только путем проведения эпидемиологического исследования.

Ранее адвокат Павел Чиков сообщил, что ВИЧ-положительным россиянам приходят повестки из военкоматов наравне с другими категориями подлежащих призыву. По его словам, это касается тех из них, кто не был ранее признан негодным к службе и кому не была присвоена категория «Д».