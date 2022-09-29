Адвокат Чиков: ВИЧ-положительных забирают в армию, несмотря на диагноз

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВИЧ-положительным россиянам приходят повестки из военкомата наравне с другими категориями подлежащих призыву, сообщил в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков. По его словам, это касается тех из них, кто не был ранее признан негодным к службе и кому не была присвоена категория Д. Одним из таких людей стал ВИЧ-положительный житель Екатеринбурга.

После явки в военкомат со справкой о наличии ВИЧ его отправили домой. Однако еще один ВИЧ-положительный был отправлен на сборный пункт, несмотря на наличие подтверждающих диагноз медицинских документов, — сказано в сообщении.

Адвокат также отметил, что, по данным сайта «Объясняем.рф», ВИЧ-инфицированные мобилизации не подлежат. Однако, по его словам, сайт не имеет никакого отношения к госорганам и публикуемая там информация не является обязывающей.

С момента объявления частичной мобилизации жители различных регионов России стали жаловаться на нарушения в работе военкоматов. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством Якутии он подчеркнул, что необходимо создать более тщательный фильтр для отбора призывников. По словам Николаева, все ошибочно мобилизованные уже возвращаются обратно в Саху. А в Москве повестку принесли молодому человеку I группы инвалидности с аутизмом, шизофренией и приступами эпилепсии.