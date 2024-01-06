Как вернуться к работе после новогодних праздников: советы экспертов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время новогодних праздников у многих россиян меняется темп и распорядок жизни: они обычно встречаются с друзьями и родственниками, гуляют до утра, уезжают за город или за границу. После нескольких дней отдыха тяжело вновь вернуться к работе. В первые трудовые будни человек может чувствовать усталость и несобранность. NEWS.ru поговорил со специалистами и выяснил, почему так происходит и как без стресса вернуться на работу.

Почему возвращаться на работу после праздников так тяжело

Возвращаться на работу после новогодних праздников так тяжело из-за слишком насыщенного отдыха, объяснил в разговоре с NEWS.ru психолог, телеведущий и писатель Михаил Хорс. По его мнению, человек пытается многое успеть в эти дни, поэтому в итоге еще больше устает.

«На этих краткосрочных каникулах мы фактически не успеваем толком перезагрузиться ни ментально, ни биологически. Организм чувствует некую усталость от таких каникул», — заметил Хорс в беседе с NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С чем связана усталость после праздников

Как объяснила в разговоре с NEWS.ru профессиональный коуч, тренер по спокойствию, лидерству и эффективности Галина Добромирова, в декабре люди находятся в предвкушении Нового года, поэтому у них вырабатывается дофамин. Но праздник быстро пролетает, и после него человек может испытывать стресс.

«Раз — и это все так быстро пролетело, и человек может почувствовать себя разочаровавшимся. Тут на смену приходят гормоны стресса. И новогодние праздники, — которые длятся целые десять дней, — уже не то чтобы в радость», — отметила специалист.

Как не устать еще больше за новогодние праздники

Специалисты советуют по-настоящему отдохнуть в праздничную неделю: отоспаться, не сбивая при этом режим сна, погулять на природе, заняться спортом, отказаться от употребления спиртного и не переедать.

«Тогда получится шикарно отдохнуть. Но понятно, что это все только идеальный вариант», — отметил Михаил Хорс.

По словам психолога, несмотря на хороший отдых, выходя на работу, человек все равно будет чувствовать внутреннее сопротивление, что вполне нормально. Хорс рекомендует не осуждать себя в эти моменты.

«Человек чувствует сопротивление, нежелание, протест. Это тяжелое состояние усиливается от того, что он считает, что так быть не должно. Человек недоволен собой, это создает дополнительный стрессовый фактор», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему готовиться к будням после праздников нужно заранее

Начинать готовиться к трудовым будням следует за один-два дня до выхода на работу, советует Галина Добромирова. Как подчеркнула коуч, особенно это касается тех, кто уезжал на праздники в путешествие.

«Не должно быть так, что с поезда сразу на работу едешь. Это будет достаточно непростое начало, стрессовое. Если у вас было много активностей — встреч, спорта, походов по театрам и кинотеатрам, — то за пару дней до выхода на работу лучше замедлиться, побыть дома, чтобы переход к трудовому режиму был не слишком резким», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Добромирова советует в последние дни праздников спланировать первую рабочую неделю, составить график важных встреч, совещаний и других дел, подумать над тем, что надеть.

«Обязательно спланируйте каждый день так, чтобы начинать его с себя: спокойно проснуться, выпить чашечку чая, кофе или какао, послушать музыку, спокойно одеться, принять душ и только потом без спешки отправиться на работу», — призывает коуч.

Как еще почувствовать радость после праздников

По мнению Добромировой, во время праздников было бы неплохо выделить для себя какую-то глобальную и приоритетную рабочую задачу на январь, которая поможет профессиональному росту. Это даст положительное предвкушение, которое поспособствует выработке дофамина, объясняет Галина Добромирова.

«Нужно наполнить жизнь ожиданием позитивного опыта, который поможет раскрыть потенциал. Если по поводу этой задачи есть какое-то напряжение, то уже сейчас можно попробовать сесть и составить план в один-три шага, чтобы видеть и знать, что делать», — отметила собеседница NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как пережить первые рабочие дни после праздников

Михаил Хорс советует позволить себе выполнять задачи неидеально в первые рабочие дни после праздников. По его мнению, чрезмерный оптимизм может привести к тому, что любую проблему человек будет воспринимать как катастрофу. Психолог дает две рекомендации:

быть готовым к тому, что на работе что-то может пойти не так, как хотелось бы;

дать себе время войти в рабочий ритм, не нагружать себя сразу большим количеством дел.

«Первое время нужно постараться брать, например, три важных дела в день и пять менее важных. И все. Даже если внутренний начальник кричит, лучше не наваливать на себя задачи. Нужно хотя бы два-три дня, чтобы войти в ритм», — уточнил Хорс.

Такого же мнения придерживается Галина Добромирова. Она призывает после праздников внимательно отнестись к балансу работы и личной жизни. По ее словам, эффективность — это «не только про результаты, но и про самочувствие человека».

«Важно фокусироваться не только на результатах, но и на себе — на человеке, который эти результаты выдает. Нужно убедиться, что есть время на восстановление сил. На работе желательно каждые полтора-два часа делать „пятиминутки“ (небольшие перерывы. — NEWS.ru)», — пояснила психолог.

По ее мнению, в первые дни после праздников прийти в себя помогут прогулки в обеденное время, общение с коллегами, обмен впечатлениями с отдыха. «Как говорил Маяковский, если работаешь сидя, то отдыхай стоя», — добавила Добромирова.

Еще один совет специалистов — продолжать «культурную программу» и в рабочие дни. Это поможет соблюсти баланс в жизни, сохранить хорошее настроение, восстановить силы после ярких новогодних каникул и скрасить будни, подытожила Добромирова.

Читайте также:

Что делать, если нет новогоднего настроения: советы психолога

Устюг вместо Бали: какой Новый год по карману россиянам

Выходные и праздники в январе 2024 года: сколько дней работаем и отдыхаем