Психолог дала советы, как справиться с выгоранием в конце года Психолог Мотева посоветовала осознать свои эмоции для борьбы с выгоранием

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Чтобы справиться с эмоциональным выгоранием в конце года, в первую очередь необходимо осознать собственные эмоции, посоветовала педагог-психолог Наталья Мотева. В разговоре с «Москвой 24» специалист отметила, что так человеку проще напомнить себе, что это временное состояние, а не постоянная черта характера.

В этот момент человек признает, что чувствует, а не игнорирует эмоции. Например, он говорит: «Я испытываю злость» — и сразу как бы отделяет себя от эмоции, снижая уровень ее интенсивности. Таким образом он напоминает себе, что это лишь временное состояние, — пояснила психолог.

После этого следует понять, в чем причины выгорания и какие потребности скрываются за негативными эмоциями. Мотева отметила, что решить проблему можно, если научиться регулировать свои чувства. Для этого нужно анализировать поведение и принять, что люди могут испытывать разные эмоции. Кроме того, важно найти баланс между работой и личной жизнью, сформировать здоровые привычки, высыпаться и включить в распорядок физическую активность. Психолог также рекомендует выстроить личные границы на работе и найти хобби.

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