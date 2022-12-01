Россиян предупредили об опасности хронической усталости Психолог Югай: переутомление может привести к нарушению работы всего организма

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Хроническая усталость является не просто симптомом, но и болезнью, которая может привести к депрессии и нарушению работы всего организма, рассказал «Газете.Ru» невролог Валерий Югай. Специалист объяснил, что такое состояние могут вызвать отрицательные эмоции, нездоровая обстановка в семье или на работе, а также несоблюдение режима дня, неправильное питание и отсутствие полноценного отдыха.

Переутомление, или синдром хронической усталости, — это не просто симптом, это болезнь, приводящая к нарушению работы всего организма человека, — отметил он.

По словам психолога, симптомы переутомления вначале проявляются в виде нарушения сна, затем человек становится безэмоциональным и апатичным. Когда проблема становится серьезнее, хроническая усталость начинает отражаться уже на внешнем виде человека: появляются темные круги под глазами, усиливается потливость, бледнеет кожа. Кроме того, человека начинают ночью мучить кошмары, а сон не приносит отдыха, у женщин может нарушиться менструальный цикл.

Югай советует: чтобы избежать переутомления, следует пересмотреть свой режим дня, оставив время на отдых, сбалансированно питаться, гулять на свежем воздухе и менять виды деятельности в течение дня. Он также добавил, что не стоит стараться выполнять по максимуму все рабочие задачи в ущерб своему здоровью, лучше попросить близких или сотрудников о помощи.

Психолог Анна Жюсталь ранее рекомендовала, чтобы не утратить интерес к жизни и работе, почаще устраивать себе «праздник непослушания», хвалить себя, а также делать перезагрузку мозга с помощью физической нагрузки — плавания, пробежки или йоги. По ее мнению, спасти от эмоционального выгорания поможет вовремя сделанная пауза, во время которой нужно дать волю своим чувствам, не боясь воплотить в реальность те желания, которые кажутся нерациональными.