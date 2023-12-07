Выходные и праздники в январе 2024 года: сколько дней работаем и отдыхаем В январе 2024 года россияне будут отдыхать 14 дней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Январь 2024 года, согласно производственному календарю Роструда, является самым коротким рабочим месяцем. Сколько выходных дней будет в январе?

Сколько россияне будут отдыхать в новогодние праздники

В общей сложности новогодние каникулы продлятся 10 дней до 8 января. С учетом того, что в этом году 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, получается, что выходные начнутся досрочно.

Согласно постановлению правительства России, нерабочие праздничные дни 6 января (суббота) и 7 января (воскресенье) переносятся на 10 мая (пятница) и на 31 декабря (вторник).

Сколько рабочих дней будет в январе 2024 года

Всего в первом месяце будущего года 31 день, из которых 17 рабочих и 14 выходных и праздничных. Из них восемь относятся к праздничным новогодним каникулам (с 1 по 8 января), а шесть приходятся на субботы и воскресенья (13, 14, 20, 21, 27 и 28 января).

Первая рабочая неделя 2024 года — сокращенная, так как начнется со вторника, 9 января.

Как россияне планируют провести новогодние каникулы

Согласно опросу, который был проведен NEWS.ru, большинство граждан проведут предстоящие праздники, не покидая своего города и страны.

Из более чем пяти тысяч опрошенных 36% заявили, что будут сидеть дома, смотреть телевизор и читать книги, и еще 32% займутся домашними делами. 18% опрошенных будут продолжать работать. Еще 10% займутся активным отдыхом, и лишь 4% уедут на отдых за границу.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян отмечал, что сейчас россияне стали внимательнее относиться к своим финансам и улетают на отдых еще до наступления новогодних каникул.

«Люди сами должны делать выбор: либо ехать в новогодние даты и платить дорого, либо ехать 10 или 12 января. Да, вы не попадаете на выходные, зато вы не будете стоять в очередях и сэкономите», — сказал он.

По его словам, покупать новогодние туры невыгодно уже в начале осени. Он привел в качестве примера цену на отдых в Красной Поляне: летом отель можно было забронировать за 12 тысяч рублей в сутки, сейчас это обойдется минимум в 20 тысяч рублей в сутки.

Какие еще праздники ждут россиян в 2024 году

Трехдневные выходные — с 23 по 25 февраля — введены в честь праздника День защитника Отечества, на Международный женский деть россияне будут отдыхать с 8 по 10 марта.

В апреле 2024-го будет одна шестидневная рабочая неделя (с 22 по 27 апреля), 27 апреля выпадает на субботу, а потом будут длинные выходные. Выходными назначены следующие даты: 28, 29, 30 апреля и 1 мая. В честь праздника День Победы россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая.

Также нерабочим утвержден День России 12 июня. В ноябре россияне отдохнут 3-го и 4-го числа, в декабре — с 29-го по 31-е. Сокращенные рабочие дни в 2024 году — 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня.

Читайте также:

Активные туристы рассказали, как намерены провести новогодние каникулы

Названы лучшие города России для отдыха с детьми в новогодние праздники

В Госдуме призвали «не переусердствовать» в вопросе новогодних каникул