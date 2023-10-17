Эксперт по туризму посоветовал, как сэкономить на зимнем отдыхе Эксперт по туризму Мкртчян посоветовал лететь в отпуск до новогодних праздников

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Чтобы сэкономить на отдыхе зимой, следует отправляться в путешествие до или после новогодних праздников, посоветовал вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что многие россияне стали разумнее относиться к своим тратам, поэтому предпочитают лететь в отпуск в начале декабря: это выходит дешевле. Кроме того, таким образом удастся избежать скопления большого количества туристов.

Люди сами должны делать выбор: либо ехать в новогодние даты и платить дорого, либо ехать 10 или 12 января. Да, вы не попадаете на выходные, зато вы не будете стоять в очередях и сэкономите, — пояснил эксперт.

По его словам, сейчас покупать туры на новогодние праздники уже невыгодно. Он привел в качестве примера цену на отдых в Красной Поляне: летом отель можно было забронировать за 12 тысяч рублей в сутки, сейчас это обойдется минимум в 20 тысяч рублей в сутки. То же самое касается и отдыха за границей. Мкртчян предупредил, что чем ближе к новогодним праздникам, тем выше будут цены.

Тревел-блогер Евгения Друкер ранее заявила, что наиболее бюджетными направлениями в новогодние праздники являются Турция и Египет. По ее словам, также можно рассмотреть Таиланд, Арабские Эмираты, Сейшелы и Мальдивы.