Активные туристы рассказали, как намерены провести новогодние каникулы АТОР: половина туристов готова потратить на новогодний отпуск 200 тысяч рублей

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Активные туристы, а также часто летающие пассажиры и сотрудники турфирм собираются потратить на новогодние каникулы внушительные суммы, следует из результатов опроса Ассоциации Туроператоров (АТОР), проведенного в Telegram-канале. Почти половина респондентов, которые собираются в путешествие, готова заплатить от 200 тысяч рублей за каждого члена семьи. В опросе приняли участие 744 человека.

Еще четверть опрошенных рассказала, что потратила бы на совместный отдых до 50 тысяч на человека. Вместе с тем число желающих встретить Новый год в поездке по России почти равно количеству тех, кто хочет провести каникулы за рубежом: 11% и 10% соответственно. Некоторые респонденты рассказали, что дальние и дорогие поездки не планируют на пиковые даты, чтобы сэкономить.

При этом вкладываться в новогодние туры не хотели бы 60% всех опрошенных. Свое решение они объяснили тем, что «поездка выходит дорогой», «хочется провести время дома с семьей», «вынуждены работать».

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала самые популярные туристические направления для отдыха в ноябре. По ее словам, круглогодичными курортами являются Казань, Сочи и Калининград. Также в последний месяц осени можно приобрести экскурсионные туры в Карелию или по Золотому кольцу.