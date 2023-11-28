Стало известно, как россияне проведут новогодние каникулы Опрос показал, что большинство россиян на новогодних каникулах останутся дома

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Большинство россиян проведут новогодние каникулы, не выезжая из страны и своего города, свидетельствует опрос, проведенный NEWS.ru. Из более чем пяти тысяч опрошенных 36% заявили, что будут сидеть дома, смотреть телевизор и читать книги и еще 32% займутся домашними делами.

Также отмечается, что 18% опрошенных будут продолжать работать. Еще 10% займутся активным отдыхом. И лишь 4% уедут на отдых за границу.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что самые бюджетные путешествия в Новый год — это путешествия по России, далее по доступности идут Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланка. Средний чек на недельный тур на двоих в Турцию составляет порядка 180–220 тысяч рублей, в Египет — 250 тысяч рублей, в ОАЭ — 320 тысяч рублей, в Таиланд — 340 тысяч рублей. Еще одно популярное направление — Мальдивы, но ценник здесь уже выше. Средний чек — 450–700 тысяч рублей на двоих.

Путешествия по России будут в несколько раз дешевле, чем отдых за границей. Средний чек на новогодние туры внутри страны составляет около 70 тысяч рублей на двоих с перелетом. Но многое, конечно, зависит от категории выбранного отеля и региона катания, если речь идет о горнолыжном отдыхе.