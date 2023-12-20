Врач назвала самые опасные для печени алкогольные напитки Врач Ломова: коктейли являются самыми вредными для печени алкогольными напитками

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Алкоголь является самым страшным врагом для печени, наибольшее воздействие на этот орган среди всей алкогольной продукции оказывают коктейли, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова. Она объяснила, что любой алкоголь — это яд для печени, поскольку он повреждает ее клетки, вызывая фиброз, способный в дальнейшем привести к циррозу.

По словам специалиста, коктейли особо вредны для печени, поскольку в них содержатся химические консерванты, красители, а также сахар, который откладывается в печени в виде жира, вызывая стеатоз.

Ликер также можно отнести к наиболее опасным видам алкоголя ввиду того, что в нем содержится большое количество сахара и спирта. Злоупотребить ликерами достаточно легко, ведь они очень приятные на вкус и легко пьются, что усиливает опасность от их употребления, — сказала она.

Врач-гинеколог Идилия Орфанова ранее заявила, что алкоголь представляет серьезную опасность для женского организма. По ее словам, регулярное чрезмерное употребление таких напитков способствует нарушению гормонального фона и ухудшению репродуктивных функций.

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