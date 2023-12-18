Врач предупредила, к чему может привести переедание в новогодние праздники Врач Петрова: переедание в праздники может привести к булимии

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Переедание в новогодние праздники может вызвать расстройства пищевого поведения, в том числе привести к булимии, предупредила врач-эндокринолог Ирина Петрова. В беседе с Lenta.ru специалист подчеркнула, что многие люди начинают испытывать физический и моральный дискомфорт, если едят много.

Во время новогодних праздников может возникнуть так называемое компульсивное переедание, при котором человек не может перестать есть, а потом испытывает физический и моральный дискомфорт. Также в это время повышается риск булимии, — пояснила эндокринолог.

Переедание негативно отражается на здоровье, активности и настроении. Кроме того, оно может привести к инсулинорезистентности, появлению лишних килограммов и проблемам с щитовидной железой, уточнила врач. Также систематическое переедание чревато нарушением взаимодействия гормонов, которые отвечают за аппетит и чувство сытости. Петрова отметила, что это может спровоцировать зависимость от еды. Эндокринолог добавила, что на фоне обильного употребления пищи снижается иммунитет.

Нутрициолог Дарья Русанова ранее посоветовала не готовить слишком много еды для новогоднего стола, чтобы избежать переедания. Специалист уточнила, что мозг посылает сигналы насыщения, но не все способны их распознать. Одним из таких знаков является изменение вкуса еды: до момента, когда человек наелся, он более яркий и насыщенный.