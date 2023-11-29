Врач перечислила продукты, представляющие опасность для женщин Врач Орфанова: маргарин и булочки вредны для женского организма

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Маргарин, булочки и алкоголь представляют опасность для женского организма, предупредила врач-гинеколог Идилия Орфанова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что также вредны бульонные кубики, супы и лапша быстрого приготовления из-за содержания большого количества специй и соли. Кроме того, по словам медика, женщинам не стоит злоупотреблять сахаром и его синтетическими заменителями, это чревато диабетом и развитием ожирения.

Стоит помнить, что употребление синтетических сахарозаменителей тоже может обернуться проблемами со здоровьем. Не стоит злоупотреблять и медом, поскольку в нем содержится бор, который снижает уровень женских гормонов и увеличивает выработку мужских, — пояснила врач.

Маргарин вреден для женщин из-за большого количества трансжиров. Врач уточнила, что данный продукт способствует набору лишнего веса и повышает риски развития онкологии. Чрезмерное и регулярное употребление алкоголя может привести к изменению гормонального фона и ухудшить внешний вид и репродуктивные функции. Орфанова добавила, что булочки состоят из пустых калорий, крахмала и дрожжей. Злоупотребление белым хлебом чревато диабетом.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что употребление кофе и мяса может быть опасно для беременных женщин. По его словам, эти продукты грозят не только здоровью будущей мамы, но также и малышу.