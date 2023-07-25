Нередко пожилые люди по достижении определенного возраста утрачивают возможность самостоятельно заботиться о себе. Причиной тому могут быть неврологические нарушения или ухудшение состояния здоровья. В этом случае родственники или близкие люди могут помочь пенсионерам, оформив над ними опеку. Иногда по различным причинам в опеке могут нуждаться и дети. Сегодня мы узнаем, что необходимо для прохождения процедуры оформления опеки, а также как оформить опеку над человеком преклонного возраста, родственником, инвалидом и над ребенком.
Патронаж, попечительство, опека: в чем разница
Существует три способа оформления помощи гражданам, которые нуждаются в помощи посторонних лиц:
- Опека
- Попечительство
- Патронаж
Согласно ГК РФ, оформить опеку можно над человеком, у которого имеются нарушения психического характера, из-за чего он не в состоянии осознавать последствия своих действий. Недееспособность в этом случае устанавливается на основании решения суда.
Установить попечительство можно над гражданином, который признан судом ограниченным в дееспособности из-за различных зависимостей (игровая, алкогольная, наркотическая), которые привели к финансовым проблемам в семье. При этом, человек, у которого нет семьи, не может быть ограничен в дееспособности.
Патронаж может быть оформлен над дееспособным человеком, достигшим совершеннолетия, который по причине проблем со здоровьем не может представлять и защищать свои права.
Что необходимо, чтобы стать опекуном
Для оформления опеки подходит гражданин со следующими основными характеристиками:
- достигший возраста 18 лет;
- полностью дееспособный;
- не имеющий судимостей;
- без зависимостей;
- обладающий хорошим здоровьем.
При оформлении опеки над пожилым человеком или ребенком предпочтение будет отдано родственникам, если они соответствуют всем вышеперечисленным требованиям.
Разбираемся, как оформить опеку над пожилым человеком
В соответствии с федеральным законом об опеке и попечительстве над любым гражданином в возрасте 80 лет и старше можно оформить опеку, при этом опекунство считается трудовой деятельностью и за него начисляется трудовой стаж. Помимо этого, опекун за свою работу может получать 1200 рублей в месяц при заключении договора на компенсацию услуг. В ряде случаев вместо денежного вознаграждения допускается в личных целях использовать имущество опекаемого, например его транспортное средство.
Выясняя, как оформить опеку над пожилым человеком, претенденту в попечители следует знать, что если гражданин достиг возраста 80 лет, полную опеку можно оформить без обращения в судебные инстанции.
Если пожилому человеку меньше 80 лет, то опека над ним может быть установлена только в случае признания его недееспособности судом. Подать заявление о признании недееспособности пожилого человека имеют право:
- дети, внуки, близкие родственники;
- органы опеки и попечительства;
- психиатрическая больница.
Вместе с заявлением в судебные органы по месту жительства пожилого человека подается ряд документов:
- квитанция об оплате государственной пошлины;
- документы, подтверждающие родство;
- заключение психиатра;
- ходатайство о проведении экспертизы.
В случае если судья признал пожилого гражданина недееспособным, члены семьи, родственники или близкие вправе подать заявление о назначении опекуна. При этом опекунство может осуществлять как один, так и несколько человек, если это в интересах опекаемого.
Для оформления опеки придется предоставить в суд следующие документы:
- заявление о назначении опекуном;
- свидетельство о браке (при наличии);
- свидетельства о рождении детей (при наличии);
- справки от психиатра и нарколога;
- заключение терапевта о состоянии здоровья;
- справку об отсутствии судимостей;
- справку о зарплате;
- характеристику от работодателя;
- документы, устанавливающие право на жилую площадь;
- справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги;
- согласие всех совместно проживающих с пожилым человеком родственников на оформление опеки.
При выяснении вопроса, как оформить опеку над человеком, следует обратить внимание, что в ряде случаев с потенциального попечителя допускается потребовать и другие бумаги и справки. Уточнять список следует заранее в органах опеки вашего региона.
Подобные дела рассматриваются в суде в особом порядке, однако полное оформление всех бумаг на опекунство может занять до нескольких месяцев.
После оформления опеки опекун получает право:
- распоряжаться финансовыми средствами подопечного;
- в ряде случаев пользоваться его имуществом;
- проживать на жилой площади подопечного при согласовании с органами опеки.
Попечитель обязан:
- заботиться о здоровье подопечного, по возможности — проводить реабилитацию;
- представлять и защищать интересы опекаемого в государственных и муниципальных органах, различных учреждениях;
- не допускать причинения вреда здоровью и жизни подопечного;
- раз в год подавать в органы опеки финансовый отчет о расходовании средств на подопечного.
Опекун не имеет права:
- продавать, передавать, дарить имущество подопечного;
- менять место жительства подопечного без согласия опекаемого и органов опеки.
Органы опеки имеют право контролировать действия опекуна:
- посещать опекаемого;
- запрашивать отчет по финансовым тратам на его содержание;
- проводить беседы с попечителем.
Если опекун не исполняет свои обязанности должным образом, его могут лишить опекунства.
Узнаем, как оформить опеку над ребенком
Опекунство устанавливается над несовершеннолетним в следующих случаях:
- смерть родителей (биологических или приемных);
- отказ родителей от ребенка;
- лишение родительских прав;
- недееспособность родителей;
- невыполнение родителями своих обязанностей.
Поиском опекуна для ребенка занимаются органы опеки и попечительства. Уточняя, как оформить опеку над ребенком, потенциальный опекун должен быть готов к тому, что к нему будет предъявляться ряд требований. Так, опекун несовершеннолетнего должен:
- быть в возрасте от 18 лет и старше;
- быть полностью дееспособным;
- не иметь судимости и не находиться под следствием;
- не иметь алкогольной, наркотической или игровой зависимости;
- не иметь ограничения или лишения родительских прав;
- иметь стабильный достаточный источник дохода;
- владеть собственной жилплощадью, отвечающей всем санитарным нормам для проживания на ней ребенка;
- иметь хорошее здоровье.
Одним из факторов, которые будут оказывать решающее значение на принятие решения о назначении опекунства, является жилая площадь опекуна. Так, дошкольнику необходимо предоставить отдельное спальное место, ученику также потребуется письменный стол и стул для обучения. Также, уточняя вопрос, как оформить опеку над ребенком-инвалидом, будущим опекунам необходимо знать, что такому несовершеннолетнему опекаемому необходимо будет предоставить для проживания отдельную комнату в квартире или доме.
Тем, кто выясняет, как оформить опеку над ребенком, следует знать, что в России органы опеки при выборе попечителя для несовершеннолетних всегда отдают предпочтение родным опекаемого. Приоритет имеют:
- бабушки и дедушки;
- тети и дяди;
- братья и сестры, достигшие совершеннолетия.
При этом инспекторы органов опеки все равно предварительно будут оценивать уровень доходов и жилищные условия претендентов.
Для оформления опеки над ребенком потребуются такие документы, как:
- заявление о назначении опекуном;
- свидетельство о браке (при наличии);
- согласие супруги или супруга на оформление опекунства над ребенком;
- свидетельства о рождении детей (при наличии);
- справка об отсутствии заболеваний и зависимостей от психиатра и нарколога;
- выписка из медицинской карты о состоянии здоровья;
- справка об отсутствии судимостей и уголовного преследования;
- справка о зарплате;
- характеристика от работодателя;
- документы, подтверждающие право на жилую площадь;
- справка об отсутствии долгов за услуги ЖКХ.
Кроме того, инспекторы службы опеки могут потребовать ряд других бумаг и согласие, например, самого опекаемого на назначение определенного опекуна, а также устное согласие несовершеннолетних детей семьи опекуна на прием в семью опекаемого ребенка.
Документы подаются в органы опеки по месту проживания опекаемого. В течение недели проводится их рассмотрение, и затем инспекторы выезжают по месту жительства потенциального опекуна для проверки жилищных условий.
Важно знать, что постановление об опекунстве является для ребенка таким же важным документом, как свидетельство о рождении. Опекун обязан предъявлять его при необходимости в учебных заведениях, больницах, в правоохранительных органах, во время путешествий.
Опекун несовершеннолетнего обязан:
- жить вместе с ребенком до достижения им 16-летия;
- следить за состоянием здоровья, своевременно проходить медосмотры;
- отчитываться перед органами опеки за расходование финансовых средств, выплачиваемых на несовершеннолетнего опекаемого.
- предоставлять возможности для обучения;
- организовывать досуг и отдых ребенка;
- следить за психическим и эмоциональным здоровьем ребенка.
Разбираемся, как оформить опеку над инвалидом
Оформление опеки над человеком, имеющим инвалидность, не имеет отличительных особенностей в прохождении процедуры. Однако на опекуна накладываются дополнительные обязанности по заботе о состоянии здоровья подопечного.
Так, опекаемому необходимо предоставить возможность проходить медицинские осмотры в срок, рекомендованный лечащим врачом. На попечителя также возлагаются обязанности по получению льготных лекарств и средств гигиены, положенных опекаемому. В зависимости от группы инвалидности опекун в качестве сопровождающего может получать льготы при посещении вместе с подопечным культурно-развлекательных учреждений, а также сопровождать его в поездках без дополнительной оплаты.
Как оформить опеку над родственником
Можно ли оформить опеку над родственником? Да, можно, если к этому есть показания и кандидат в опекуны соответствует всем предъявляемым требованиям. Порядок действий в данном случае не отличается от общепринятого. Однако тем, кто собирается оформить опеку над родственником, следует знать, что инспекторы социальной службы в этом случае могут значительно сократить список документов, необходимых для оформления опеки. Это позволяет ускорить процедуру и упрощает задачу попечителя.
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