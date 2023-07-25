Как оформить опеку над пожилым, родственником, ребенком: инструкция Иногда приходится брать на себя заботу о другом человеке. Разберемся, как проходит процедура оформления опеки над различными категориями людей

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Как оформить опеку над человеком

Нередко пожилые люди по достижении определенного возраста утрачивают возможность самостоятельно заботиться о себе. Причиной тому могут быть неврологические нарушения или ухудшение состояния здоровья. В этом случае родственники или близкие люди могут помочь пенсионерам, оформив над ними опеку. Иногда по различным причинам в опеке могут нуждаться и дети. Сегодня мы узнаем, что необходимо для прохождения процедуры оформления опеки, а также как оформить опеку над человеком преклонного возраста, родственником, инвалидом и над ребенком.

Патронаж, попечительство, опека: в чем разница

Существует три способа оформления помощи гражданам, которые нуждаются в помощи посторонних лиц:

Опека Попечительство Патронаж

Согласно ГК РФ, оформить опеку можно над человеком, у которого имеются нарушения психического характера, из-за чего он не в состоянии осознавать последствия своих действий. Недееспособность в этом случае устанавливается на основании решения суда.

Установить попечительство можно над гражданином, который признан судом ограниченным в дееспособности из-за различных зависимостей (игровая, алкогольная, наркотическая), которые привели к финансовым проблемам в семье. При этом, человек, у которого нет семьи, не может быть ограничен в дееспособности.

Патронаж может быть оформлен над дееспособным человеком, достигшим совершеннолетия, который по причине проблем со здоровьем не может представлять и защищать свои права.

Фото: Shutterstock.com Как оформить опеку над пожилым

Что необходимо, чтобы стать опекуном

Для оформления опеки подходит гражданин со следующими основными характеристиками:

достигший возраста 18 лет;

полностью дееспособный;

не имеющий судимостей;

без зависимостей;

обладающий хорошим здоровьем.

При оформлении опеки над пожилым человеком или ребенком предпочтение будет отдано родственникам, если они соответствуют всем вышеперечисленным требованиям.

Разбираемся, как оформить опеку над пожилым человеком

В соответствии с федеральным законом об опеке и попечительстве над любым гражданином в возрасте 80 лет и старше можно оформить опеку, при этом опекунство считается трудовой деятельностью и за него начисляется трудовой стаж. Помимо этого, опекун за свою работу может получать 1200 рублей в месяц при заключении договора на компенсацию услуг. В ряде случаев вместо денежного вознаграждения допускается в личных целях использовать имущество опекаемого, например его транспортное средство.

Выясняя, как оформить опеку над пожилым человеком, претенденту в попечители следует знать, что если гражданин достиг возраста 80 лет, полную опеку можно оформить без обращения в судебные инстанции.

Если пожилому человеку меньше 80 лет, то опека над ним может быть установлена только в случае признания его недееспособности судом. Подать заявление о признании недееспособности пожилого человека имеют право:

дети, внуки, близкие родственники;

органы опеки и попечительства;

психиатрическая больница.

Вместе с заявлением в судебные органы по месту жительства пожилого человека подается ряд документов:

квитанция об оплате государственной пошлины;

документы, подтверждающие родство;

заключение психиатра;

ходатайство о проведении экспертизы.

Фото: Shutterstock.com Документы для оформления опеки

В случае если судья признал пожилого гражданина недееспособным, члены семьи, родственники или близкие вправе подать заявление о назначении опекуна. При этом опекунство может осуществлять как один, так и несколько человек, если это в интересах опекаемого.

Для оформления опеки придется предоставить в суд следующие документы:

заявление о назначении опекуном;

свидетельство о браке (при наличии);

свидетельства о рождении детей (при наличии);

справки от психиатра и нарколога;

заключение терапевта о состоянии здоровья;

справку об отсутствии судимостей;

справку о зарплате;

характеристику от работодателя;

документы, устанавливающие право на жилую площадь;

справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги;

согласие всех совместно проживающих с пожилым человеком родственников на оформление опеки.

При выяснении вопроса, как оформить опеку над человеком, следует обратить внимание, что в ряде случаев с потенциального попечителя допускается потребовать и другие бумаги и справки. Уточнять список следует заранее в органах опеки вашего региона.

Подобные дела рассматриваются в суде в особом порядке, однако полное оформление всех бумаг на опекунство может занять до нескольких месяцев.

После оформления опеки опекун получает право:

распоряжаться финансовыми средствами подопечного;

в ряде случаев пользоваться его имуществом;

проживать на жилой площади подопечного при согласовании с органами опеки.

Попечитель обязан:

заботиться о здоровье подопечного, по возможности — проводить реабилитацию;

представлять и защищать интересы опекаемого в государственных и муниципальных органах, различных учреждениях;

не допускать причинения вреда здоровью и жизни подопечного;

раз в год подавать в органы опеки финансовый отчет о расходовании средств на подопечного.

Опекун не имеет права:

продавать, передавать, дарить имущество подопечного;

менять место жительства подопечного без согласия опекаемого и органов опеки.

Органы опеки имеют право контролировать действия опекуна:

посещать опекаемого;

запрашивать отчет по финансовым тратам на его содержание;

проводить беседы с попечителем.

Если опекун не исполняет свои обязанности должным образом, его могут лишить опекунства.

Фото: Shutterstock.com Как оформить опеку над инвалидом

Узнаем, как оформить опеку над ребенком

Опекунство устанавливается над несовершеннолетним в следующих случаях:

смерть родителей (биологических или приемных);

отказ родителей от ребенка;

лишение родительских прав;

недееспособность родителей;

невыполнение родителями своих обязанностей.

Поиском опекуна для ребенка занимаются органы опеки и попечительства. Уточняя, как оформить опеку над ребенком, потенциальный опекун должен быть готов к тому, что к нему будет предъявляться ряд требований. Так, опекун несовершеннолетнего должен:

быть в возрасте от 18 лет и старше;

быть полностью дееспособным;

не иметь судимости и не находиться под следствием;

не иметь алкогольной, наркотической или игровой зависимости;

не иметь ограничения или лишения родительских прав;

иметь стабильный достаточный источник дохода;

владеть собственной жилплощадью, отвечающей всем санитарным нормам для проживания на ней ребенка;

иметь хорошее здоровье.

Одним из факторов, которые будут оказывать решающее значение на принятие решения о назначении опекунства, является жилая площадь опекуна. Так, дошкольнику необходимо предоставить отдельное спальное место, ученику также потребуется письменный стол и стул для обучения. Также, уточняя вопрос, как оформить опеку над ребенком-инвалидом, будущим опекунам необходимо знать, что такому несовершеннолетнему опекаемому необходимо будет предоставить для проживания отдельную комнату в квартире или доме.

Тем, кто выясняет, как оформить опеку над ребенком, следует знать, что в России органы опеки при выборе попечителя для несовершеннолетних всегда отдают предпочтение родным опекаемого. Приоритет имеют:

бабушки и дедушки;

тети и дяди;

братья и сестры, достигшие совершеннолетия.

Фото: Shutterstock.com Как оформить опеку над ребенком

При этом инспекторы органов опеки все равно предварительно будут оценивать уровень доходов и жилищные условия претендентов.

Для оформления опеки над ребенком потребуются такие документы, как:

заявление о назначении опекуном;

свидетельство о браке (при наличии);

согласие супруги или супруга на оформление опекунства над ребенком;

свидетельства о рождении детей (при наличии);

справка об отсутствии заболеваний и зависимостей от психиатра и нарколога;

выписка из медицинской карты о состоянии здоровья;

справка об отсутствии судимостей и уголовного преследования;

справка о зарплате;

характеристика от работодателя;

документы, подтверждающие право на жилую площадь;

справка об отсутствии долгов за услуги ЖКХ.

Кроме того, инспекторы службы опеки могут потребовать ряд других бумаг и согласие, например, самого опекаемого на назначение определенного опекуна, а также устное согласие несовершеннолетних детей семьи опекуна на прием в семью опекаемого ребенка.

Документы подаются в органы опеки по месту проживания опекаемого. В течение недели проводится их рассмотрение, и затем инспекторы выезжают по месту жительства потенциального опекуна для проверки жилищных условий.

Важно знать, что постановление об опекунстве является для ребенка таким же важным документом, как свидетельство о рождении. Опекун обязан предъявлять его при необходимости в учебных заведениях, больницах, в правоохранительных органах, во время путешествий.

Опекун несовершеннолетнего обязан:

жить вместе с ребенком до достижения им 16-летия;

следить за состоянием здоровья, своевременно проходить медосмотры;

отчитываться перед органами опеки за расходование финансовых средств, выплачиваемых на несовершеннолетнего опекаемого.

предоставлять возможности для обучения;

организовывать досуг и отдых ребенка;

следить за психическим и эмоциональным здоровьем ребенка.

Фото: Shutterstock.com Оформить опеку над родственником

Разбираемся, как оформить опеку над инвалидом

Оформление опеки над человеком, имеющим инвалидность, не имеет отличительных особенностей в прохождении процедуры. Однако на опекуна накладываются дополнительные обязанности по заботе о состоянии здоровья подопечного.

Так, опекаемому необходимо предоставить возможность проходить медицинские осмотры в срок, рекомендованный лечащим врачом. На попечителя также возлагаются обязанности по получению льготных лекарств и средств гигиены, положенных опекаемому. В зависимости от группы инвалидности опекун в качестве сопровождающего может получать льготы при посещении вместе с подопечным культурно-развлекательных учреждений, а также сопровождать его в поездках без дополнительной оплаты.

Как оформить опеку над родственником

Можно ли оформить опеку над родственником? Да, можно, если к этому есть показания и кандидат в опекуны соответствует всем предъявляемым требованиям. Порядок действий в данном случае не отличается от общепринятого. Однако тем, кто собирается оформить опеку над родственником, следует знать, что инспекторы социальной службы в этом случае могут значительно сократить список документов, необходимых для оформления опеки. Это позволяет ускорить процедуру и упрощает задачу попечителя.

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