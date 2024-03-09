Как Брежнев спас Гагарина: друг космонавта раскрыл новые факты о его жизни

Фото: Brian Calvert/AP/TASS

Первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин после визита в Букингемский дворец в Лондоне, 1961 год

9 марта исполнится 90 лет со дня рождения первого человека, побывавшего в космосе, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. NEWS.ru поговорил с полковником ВВС в отставке, сослуживцем и другом первого космонавта планеты Валентином Петровым о жизни, работе, планах и мечтах Гагарина. Как относился первый космонавт планеты к религии и какие проблемы это ему создавало, что он рассказывал о поездках за рубеж, почему он мог погибнуть на год раньше, чем это произошло в действительности, — в монологе Валентина Петрова.

Почему Гагарин полетел один

— Вопрос о будущем космонавтики обсуждался, когда Юрий Алексеевич встречался с Сергеем Королевым. Представить, как пойдет развитие отрасли, по-настоящему мог только Сергей Павлович. Он настаивал, чтобы первый отряд космонавтов был из летчиков-истребителей, потому что в «Востоке» (космический корабль, на котором летал Гагарин. — NEWS.ru) изначально мог помещаться один человек. И этот человек должен быть и летчиком, и штурманом, и космонавтом, и исследователем — всем вместе. Королев предложил направить ребят, которые готовятся к полету в космос, на заочное обучение в Академию Жуковского. Из всех [членов первого отряда космонавтов] он в особенности выделял двоих — Гагарина и Титова.

По замыслу Королева, получив хорошее образование, Юрий Алексеевич сделает многое и поможет отечественной космонавтике.

Также планировалось сделать корабль, на котором в космос отправится не один человек, а несколько. Первый эксперимент, на котором настаивал Хрущев и против которого был сам Королев, — это полет Владимира Комарова, Бориса Егорова и Константина Феоктистова. А когда они слетали на «Восходе-1» в 1964 году, зародилось неправильное отношение, что можно летать втроем и без скафандров. Но судьба наказала нас за такие вещи, когда в 1971 году погибли Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. После этого не было ни одного запуска, когда космонавты были не в скафандре.

Еще одно направление развития космонавтики, которое тогда обсуждалось, — это Луна. У Сергея Королева была идея: мы должны стать не только первыми в космосе, но и первыми на Луне. Но в 1966 году Сергей Павлович ушел из жизни, а преемники на дух не переносили его идеи. В итоге лунная программа пошла под нож, хотя к ней готовились такие известные космонавты, как Алексей Леонов и Петр Климук.

Фото: Global Look Press Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет на космическом корабле «Восток»

Почему Гагарин мог погибнуть на год раньше

— У него была одна мечта — для начала вдоволь полетать над Землей. Он даже писал командованию рапорт, просил снять с него общественные нагрузки, дать больше возможности тренироваться как космонавту.

В апреле 1967 года Гагарин должен был лететь в космос вместо Владимира Комарова, который погиб при возвращении на Землю. Но когда правительству доложили, что корабль, на котором предстояло отправиться на орбиту, сырой (а его хотели во что бы то ни стало запустить), на первое место вышел Комаров, а Гагарин стал его дублером.

Когда мы хоронили Комарова, на поминках Юра был темнее ночи. Он прямо говорил: «Ребята, я должен был лететь, а не Володя, но мне не дали...» Чисто человеческая ответственность у него была огромная.

Каким другом был Гагарин

— Одними из самых близких друзей Гагарина были первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов и космонавт Герман Титов. Вспоминаю одну из историй 1967 года. Во Львове проходил советско-чешский фестиваль. Юра прилетел туда вместе с Павловым. В это время там шел концерт советской делегации, на котором присутствовал генерал Алексей Микоян, который командовал авиацией в Закарпатье. Он передал Гагарину через меня, что приглашает нас к себе.

У Микояна Юра рассказал, что рядом служит его знакомый, летчик Марс Рафиков, и генерал организовал встречу. Рафиков был отчислен из отряда космонавтов, и Юра переживал, что его отчислили неправильно. Марс до конца своих дней с благодарностью вспоминал Гагарина, потому что Юра заботился даже о тех, кто уже вышел из-под его опеки.

С нами во Львове были еще космонавты Валентина Терешкова и Алексей Леонов, а также артисты Кирилл Столяров и Майя Коханова. Уже на встрече с Микояном Терешкова хотела открыть холодильник, а у него оторвалась ручка. Микоян смеется и говорит: «Валя, я эту ручку возьму себе в музей».

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Космонавты Юрий Гагарин (в центре) и Алексей Леонов (справа, стоит) после рыбалки и охоты

Как Гагарин относился к религии

— Разговоров о религии мы не вели. Но в 1964 году соученик Гагарина Коля Копыльцов мне рассказал, что попросил Юру отвезти его в лавру. Я знал, как Хрущев ненавидит все, что связано с религией, и думал, что Гагарин не поедет. Тут подъезжает на машине Юра в гражданской одежде, и Коля ему говорит: «Можно с твоей помощью доехать до Троице-Сергиевой лавры?» Время было позднее, конец рабочего дня. Гагарин меня спросил: «Если мы туда приедем, то не будет ли она закрыта?» Я ответил, что лавра всегда открыта, и мы поехали.

Когда мы там оказались, увидели людей, которые шли после службы. Вдруг толпа останавливается, смотря на Юру, и начинает шептаться: «Ух, как на Гагарина похож!» Его узнали, и нас окружили радостные люди. Тут я чувствую руку на плече и фразу: «Помощь нужна?» Оборачиваюсь и вижу солидного монаха. Говорю ему: «Батюшка, очень нужна». И уже через несколько минут нас провели в трапезный храм. Его наместник нам предложил попить чайку, а Гагарин неожиданно ответил: «Батюшка, сначала к мощам Сергия, а потом познакомимся с лаврой и под конец попьем чаю».

Нас провели к мощам, открыли их, и Юра тут говорит мне: «Ты почувствовал что-то?» Я отметил: «Да, какая-то благодать». Потом он еще сказал: «Валентин, смотри, а двери-то они не починили». Услышав это, отец-наместник пояснил, что это специально оставили на память след от польского ядра, которое пробило дверь во время осады в 1608 году.

Потом мы прошли в центральный собор лавры и подошли к гробу, который своими руками делал Сергий Радонежский. Оказавшись в церковно-археологическом кабинете, Юра был в восторге, ему все было в новинку, он рассматривал иконы. Там он увидел очень красивый макет храма Христа Спасителя, выполненный в 1913 году к 300-летию династии Романовых. Зная, что я быстро рисую, Гагарин подозвал меня и говорит: «Валентин, посмотри, какая красота, может быть, набросаешь?» А потом обратился к батюшке и спрашивает, где этот храм находится. В ответ настоятель сообщил, что на том месте стоит бассейн «Москва», и Юра аж поменялся в лице.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Космонавт Юрий Гагарин на пограничной заставе

Какие отношения были у Гагарина с Церковью

— Через какое-то время на VIII Пленуме ЦК ВЛКСМ в декабре 1965 года обсуждался вопрос патриотического воспитания. Там выступил Юра, в конце своей речи он призвал восстановить храм Христа Спасителя как памятник патриотизму и гордость страны, а также Триумфальную арку в честь победы в войне 1812 года, которую снесли в 1936 году (изначально располагалась на площади Тверская Застава. — NEWS.ru). Он заявил, что уничтожение таких памятников архитектуры является варварством.

Это настолько напугало президиум, что после его выступления объявили перерыв. Юра подходит ко мне и спрашивает: «Я что-то не то сказал?» Я говорю: «На мой взгляд, как раз то». Минут через 20 к Гагарину подходит улыбающийся Павлов со словами: «Ну что, Юра, Брежнев тебя спас».

Леониду Брежневу, к тому времени уже ставшему руководителем КПСС, пытались доказать, что Гагарин тянет комсомол в религию. Об этом, в частности, говорил партийный функционер, главный редактор газеты «Правда» Михаил Зимянин, но Брежнев призвал уважать мнение первого космонавта. Он сказал, что денег на храм нет, а Триумфальную арку надо восстановить (в итоге ее копию возвели в 1968 году на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. — NEWS.ru).

Но СССР был атеистическим государством, поэтому кто-то должен был ответить за крамольные мысли Гагарина. Искать долго не пришлось — этим человеком стал я. Мне объявили выговор по линии КПСС за то, что отвез Гагарина в Троице-Сергиеву лавру, запретили читать лекции в Академии Жуковского и, наверное, потом бы выгнали.

Но, на мое счастье, Юра, узнав о случившемся, блестяще разобрался. Он пришел в политотдел, где я работал, и говорит: «Вы что, совсем с ума сошли? Как капитан мог везти полковника в лавру? Это я его вез! И какое отношение Петров имеет к моему выступлению на пленуме?» Там обещали все «поправить», и действительно — с меня сняли выговор.

В 1966 году мы с Гагариным были в Киеве на XX съезде комсомола Украины. Возложили цветы к памятнику Ленина в начале Крещатика (одна из главных улиц в Киеве. — NEWS.ru), и Юра мне говорит: «Ты знаешь, где здесь Софийский храм?» Я сказал, что он находится совсем рядом, и мы туда пошли. Подходим — храм закрыт. Но тут Юру, как обычно, узнали, к нам подошла женщина из храма и провела экскурсию только из-за того, что воочию увидела Гагарина.

Потом стало известно, что Юра был крестным отцом своей племянницы, а еще однажды, когда мы подъезжали к Звездному Городку, он вдруг говорит: «„Иже еси на небесах“ — как это четко сказано». На вопрос, откуда ему известны эти слова из «Отче наш», Гагарин ответил, что молитвы у него знает вся семья.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Юрий Гагарин с дочерьми

Как Гагарин обнимался с королевой Елизаветой

— После каждой [зарубежной] поездки Гагарин делился впечатлениями. Его, например, очень обрадовало отношение к нему в Англии. Ехал он туда не как член правительственной делегации, а по приглашению профсоюза литейщиков (до службы в армии первый космонавт выучился на литейщика. — NEWS.ru). Ему там подарили зонтик и цилиндр.

Гагарина пригласила к себе в Букингемский дворец и королева Елизавета. В МИД СССР очень переживали, как он себя поведет на встрече, но Юра очаровал всех. Когда он увидел на официальном приеме целую кавалькаду столовых приборов, он пошутил, обратившись к королеве: «Даже не знаю, за какую ложку браться. Ваше Величество, с чего начинать?» А она в ответ: «Юрий Алексеевич, сама не знаю». Напряжение было снято, вся королевская семья была в восторге от Гагарина, его ответов на вопросы и умения держаться. И когда налетели фотографы, королева приобняла Юру, а ее стали обвинять в нарушении королевского этикета, потому что монаршая особа не может обнимать простого человека. В ответ Елизавета сказала что-то вроде того, что обнимала она не простого человека, а небожителя.

Очень теплая встреча у него была во Франции. Там Гагарину подарили спорткар Matra Bonnet Djet VS. Французы добились от МИД СССР, чтобы Юра принял этот подарок, и мы смогли на красивой машине покататься по родной земле в Подмосковье.

Какой была последняя встреча друзей

— У нас была мимолетная встреча (незадолго до гибели Гагарина. — NEWS.ru), и никто не мог подумать, что его не станет. За день до смерти Юры Герман Титов спросил меня: «Валя, когда он должен стать начальником Центра подготовки космонавтов?» Это действительно рассматривалось. Перед последним полетом Юра забыл пропуск и возвращался за ним. Хотя это был Гагарин и ему, по сути, никакой пропуск был не нужен — все знали его в лицо.

Читайте также:

Путин учредил орден Гагарина за успехи в летном деле

Названа причина крушения станции «Луна-25»

Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС до 2025 года