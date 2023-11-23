Путин наградил последнего из живущих космонавтов «гагаринского набора» Путин наградил орденом Гагарина летчика-космонавта Бориса Волынова

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Борис Волынов

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Гагарина летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова, документ опубликован на портале правовых актов. Волынов является единственным ныне живущим участником первого отряда космонавтов СССР.

За большие заслуги в области исследования и использования космического пространства, активную общественную деятельность наградить орденом Гагарина Волынова Бориса Валентиновича, — сказано в документе.

88-летний Борис Волынов входил в число первых 20 советских летчиков, отобранных для полетов в космос, так называемый гагаринский набор. Он вспоминал, что члены первого отряда космонавтов узнали, что первым в космос полетел Юрий Гагарин, только во время самого полета. До последнего момента было неизвестно, кого выберут: его или Германа Титова.

Он добавил, что Титов весил меньше, чем Гагарин. И это было большим плюсом, так как сокращался расход топлива ракеты-носителя. В итоге Титов стал вторым человеком, совершившим орбитальный полет.

Кроме того, Волынов входит в комиссию по расследованию причин гибели Юрия Гагарина. По словам дважды Героя Советского Союза, к трагедии могло привести столкновение самолета первого космонавта с метеозондом.