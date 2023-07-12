Троице-Сергиевой лавре передали шедевр древнерусской иконописи Икона «Троица» передана в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова

Икону «Троица», написанную русским иконописцев Андреем Рублевым в XV веке, передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, сообщает пресс-служба Русской православной церкви. Соответствующее распоряжение подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Подписание проходило в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре.

12 июля 2023 года <...> состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование Лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, — говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл назвал передачу иконы в безвозмездное пользование РПЦ историческим событием.

Ранее гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что в отношении иконы «Святая Троица» могут начаться реставрационно-консервационные мероприятия, сейчас решается вопрос о необходимости таких мер.

В середине июня сообщалось, что «Троицу» перевезли в храм Христа Спасителя из Третьяковской галереи 3 июня, ее установили в специальной капсуле, которая обеспечивает необходимый режим влажности. В РПЦ заявляли, что икона пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля, то есть до дня празднования памяти Сергия Радонежского.