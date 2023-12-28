Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС до 2025 года

Фото: NASA/Roscosmos

Россия и США решили продлить программу перекрестных полетов на МКС до 2025 года включительно, заявили в Роскосмосе. Договоренности подразумевают, что в каждом «Союзе» летит один американский астронавт, а в Crew Dragon — российский.

В 2023 году в целях поддержания надежности функционирования МКС <...> с американскими партнерами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно, — заявили в пресс-службе российской госкорпорации.

В Роскосмосе добавили, что в июле и декабре 2023 года были подписаны два дополнения к договоренности между российской стороной и NASA относительно полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях. Кроме того, в апреле 2023 года гендиректор госкорпорации Юрий Борисов оповестил глав космических агентств стран-партнеров в рамках проекта МКС о продлении правительством участия Москвы в совместной деятельности до 2028 года включительно.

Ранее Борисов рассказал о потере Роскосмосом 180 млрд рублей в результате отказа недружественных стран от сотрудничества. По его словам, отрасль сильно пострадала из-за западных санкций и потеряла большой объем экспорта. В частности, речь идет о поставках двигателей и пусковых услугах.