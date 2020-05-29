Кадыров заявил, что у него нет частного самолёта для полётов в Москву

https://static.news.ru/photo/f02a5412-d1c1-11e9-a2c4-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров 29 мая во время прямого эфира со страницы министра здравоохранения Эльхана Сулейманова в Instagram прокомментировал слухи о полётах на лечение в Москву на частном самолёте.

По словам политика, у него нет частного воздушного судна для того, чтобы летать на нём в столицу. Трансляция велась из автомобиля. Машина ехала по улицам Грозного, сам Кадыров сидел за рулём.

Мне прислали сообщения, что я вылетел в Москву и что я на день-два прилетал домой и наш министр здравоохранения тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолёта, — заявил глава Чечни.

Ранее некоторые анонимные Telegram-каналы написали, что Кадыров якобы заразился коронавирусом и вылетел на лечение в Москву. Информация о возможной болезни лидера Чечни не переставала появляться даже после того, как политик провёл ряд встреч и заседание оперативного штаба в Грозном.

Как ранее писал NEWS.ru, Кадыров опроверг информацию о своей поездке в Москву. На своей странице в Instagram директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев опубликовал видео с руководителем республики.