Кадыров призвал задержать «террористов» Каляпина и Милашину

Член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина являются «террористами», а также извлекают прибыль из ситуации в Чечне и представляют её в выгодном для себя свете, написал чеченский лидер Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. Помимо этого он обратился к силовым структурам с требованием задержать их.

Террористами для меня являются Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашёптывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов, — заявил глава республики.

Доказательную базу глава Чеченской республики предложил взять из независимых журналистских расследований.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». По мнению чеченского руководителя, Янгулбаев не смог воспитать «интеллигентных детей, предал судебную систему и сбежал, прикрывшись статусом судьи». Он также пообещал найти членов семьи экс-судьи, «куда бы Янгулбаевы не сбежали». При этом он предупредил, что «если они окажут сопротивление, то будут уничтожены».