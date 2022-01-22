Кадыров призвал задержать «террористов» Каляпина и Милашину
Ксения Голуб
Ксения Голуб
09:15, 24 января 2022
Рамзан КадыровФото: Ministry of Culture Russia/via Global Look Press
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Член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина являются «террористами», а также извлекают прибыль из ситуации в Чечне и представляют её в выгодном для себя свете, написал чеченский лидер Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. Помимо этого он обратился к силовым структурам с требованием задержать их.
Террористами для меня являются Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашёптывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов, — заявил глава республики.
Доказательную базу глава Чеченской республики предложил взять из независимых журналистских расследований.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». По мнению чеченского руководителя, Янгулбаев не смог воспитать «интеллигентных детей, предал судебную систему и сбежал, прикрывшись статусом судьи». Он также пообещал найти членов семьи экс-судьи, «куда бы Янгулбаевы не сбежали». При этом он предупредил, что «если они окажут сопротивление, то будут уничтожены».
На минувшей неделе вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживал экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку сам Янгулбаев имеет иммунитет.