Кадыров назвал «своевременным» решение ограничить доступ к Instagram

Решение Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram является своевременным, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Компания Meta превратилась в орудие информационной войны, отметил он в Telegram.

И её враждебная политика теперь направлена не только против меня, но и против более 140 млн жителей нашей страны. Считаю очень правильным и своевременным требование о блокировке данной платформы, — подчеркнул Кадыров.

По его мнению, решение о запрете соцсети поддерживает каждый уважающий себя «чеченец и гражданин России». Кадыров призвал соотечественников переходить на российские социальные площадки, которые «ничем не уступают Meta и другим западным соцсетям».

Ранее стало известно, что завершение процедуры по ограничению доступа в Instagram на территории РФ произойдёт в 00 часов 14 марта, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Такое решение принято из-за того, что компания Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в своих соцсетях в отношении граждан РФ.