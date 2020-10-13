Кадыров: ликвидированные в Грозном боевики могли прибыть из-за границы

https://static.news.ru/photo/e5d6d186-0d4b-11eb-bbfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Боевики, которых ликвидировали в Грозном, могли прибыть из-за рубежа. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники незаконных вооружённых формирований, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По словам главы республики, местные жители помогли в определении местоположения террористов.

Как рассказал глава Чечни, найти бандитов помогли местные жители, а первыми на место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа Грозненского ЛО МВД России на транспорте.

Двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук «шайтанов». От имени Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова родственникам погибших будет оказана всемерная помощь, — добавил Кадыров.

По словам Кадырова, боевики планировали теракты на территории республики. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы. При этом Кадыров заверил, что обстановка как в Грозном, так и в регионе «в целом стабильная и спокойная».

13 октября сотрудники правоохранительных органов РФ успешно провели контртеррористическую спецоперацию в Октябрьском районе Грозного по ликвидации участников незаконных вооружённых формирований. В результате были уничтожены четверо боевиков.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовики обнаружили группу бандитов и блокировали их в частном доме. На предложение сдаться властям боевики открыли огонь из автоматического оружия. Во время перестрелки были убиты трое сотрудников спецслужб — один полицейский и двое сотрудников Росгвардии. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы.

Как писал NEWS.ru, на Северном Кавказе с 2019 года силовики предотвратили 19 терактов.