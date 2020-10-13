Силовики ликвидировали боевиков в Грозном в ходе спецоперации: фото

13 октября сотрудники правоохранительных органов РФ успешно провели контртеррористическую спецоперацию в Октябрьском районе Грозного по ликвидации участников незаконных вооружённых формирований. В результате были уничтожены четверо боевиков.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовики обнаружили группу бандитов и блокировали их в частном доме. На предложение сдаться властям боевики открыли огонь из автоматического оружия.

В ходе перестрелки были убиты двое сотрудников спецслужб. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров впоследствии сообщил, что ликвидированные боевики планировали совершить ряд террористических актов на территории республики.