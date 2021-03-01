Кабмин рассказал, как борется с бедностью и увеличивает доходы россиян

https://static.news.ru/photo/18040d38-7b18-11eb-ad85-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для борьбы с бедностью в России принимается целый ряд мер, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она рассказала, что правительство выделяет средства на повышение оплаты труда, индексацию пенсий не ниже уровня инфляции, выплаты безработным и финансовую помощь семьям с детьми.

Если говорить о бедности, это многокомпонентная задача, она зависит не только от того объёма вложений, который мы осуществляем через поддержку семей из бюджетов всех уровней, но и от темпов роста экономики в первую очередь, — сказала она в интервью ТАСС.

Помимо перечисленных выше мер Голикова назвала также денежное довольствие военнослужащих, увеличение пенсий граждан, уволенных с военной службы, поддержку занятости в виде соцвыплат безработным, содействие в поиске подходящей работы и другие.

Она отметила, что в текущем году изменили методологию расчёта МРОТ и прожиточного минимума. Теперь первый должен превышать прожиточный минимум.

Ранее, как писал NEWS.ru, Голикова также рассказала о том, что правительство России приняло решение в качестве поддержки населения заключить в 2021 году более 300 социальных контрактов примерно с одним миллионом россиян с низкими доходами. В рамках этой программы государство обязуется выплачивать гражданам определённую сумму при условии совершения ими действий, направленных на преодоление бедности.