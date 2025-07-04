Кабачки не раздаем! В семье просят готовить этот пирог без теста

Кабачки не раздаем! В семье просят готовить этот пирог без теста

Не хотите возиться с тестом, а пирога всё равно хочется? Этот кабачковый пирог готовится без муки, без возни и при этом получается нежным, сочным и очень вкусным. В семье просят готовить его снова и снова.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

сыр — 100 г;

манка — 3 ст. л.;

зелень — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Натрите кабачки, посолите и оставьте на 10 минут. Отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, сметану, манку, натертый сыр, зелень, перец. Перемешайте. Оставьте массу на 10 минут, чтобы манка разбухла. Выложите в форму, смазанную маслом. Выпекайте при 180 °C 40 минут до румяной корочки.

Подавайте теплым или остывшим — вкусно в любом виде!

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