Кабачки не раздаем! В семье просят готовить этот пирог без теста

Не хотите возиться с тестом, а пирога всё равно хочется? Этот кабачковый пирог готовится без муки, без возни и при этом получается нежным, сочным и очень вкусным. В семье просят готовить его снова и снова.
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- сыр — 100 г;
- манка — 3 ст. л.;
- зелень — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Натрите кабачки, посолите и оставьте на 10 минут. Отожмите лишнюю жидкость.
- Добавьте яйца, сметану, манку, натертый сыр, зелень, перец. Перемешайте.
- Оставьте массу на 10 минут, чтобы манка разбухла.
- Выложите в форму, смазанную маслом.
- Выпекайте при 180 °C 40 минут до румяной корочки.
Подавайте теплым или остывшим — вкусно в любом виде!
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