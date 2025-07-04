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04 июля 2025 в 16:35

Кабачки не раздаем! В семье просят готовить этот пирог без теста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не хотите возиться с тестом, а пирога всё равно хочется? Этот кабачковый пирог готовится без муки, без возни и при этом получается нежным, сочным и очень вкусным. В семье просят готовить его снова и снова.

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сыр — 100 г;
  • манка — 3 ст. л.;
  • зелень — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Натрите кабачки, посолите и оставьте на 10 минут. Отожмите лишнюю жидкость.
  2. Добавьте яйца, сметану, манку, натертый сыр, зелень, перец. Перемешайте.
  3. Оставьте массу на 10 минут, чтобы манка разбухла.
  4. Выложите в форму, смазанную маслом.
  5. Выпекайте при 180 °C 40 минут до румяной корочки.

Подавайте теплым или остывшим — вкусно в любом виде!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
пироги
кабачки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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