Измельчи апельсин с кожурой, добавь яйцо и муку! Итог — невероятный кекс

Измельчи апельсин с кожурой, добавь яйцо и муку! Итог — невероятный апельсиновый кекс быстро и просто! Эта выпечка с яркой цитрусовой ноткой станет любимым десертом к чаю или кофе. Мягкая текстура и сочность апельсина делают его по-настоящему праздничным!

Ингредиенты

1 крупный апельсин (с кожурой)

3 яйца

200 г сахара (1 стакан)

150 г сливочного масла

300–320 г муки (сколько возьмет тесто)

10 г разрыхлителя (1 пакетик)

Для сиропа

Сок 1 апельсина

1 ст. л. сахара

Измельченная мякоть 1 апельсина

Приготовление

1. Апельсин тщательно вымойте, нарежьте кубиками (можно удалить белую прослойку). Измельчите до пюре в блендере.

2. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте растопленное масло и апельсин.

3. Аккуратно введите муку с разрыхлителем. Вылейте тесто в форму (30×10 см) и выпекайте 50 минут при 170 °C.

Секрет сочности: Пока кекс горячий, полейте его сиропом (сок, мякоть + сахар, прокипятить 2 минуты). Калорийность: ≈280 ккал/100 г.

Совет: украсьте тёртой цедрой или белым шоколадом для элегантной подачи!

Ранее мы делились рецептом универсального кекса. Это базовый рецепт с вариациями!