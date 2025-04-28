Измельчи апельсин с кожурой, добавь яйцо и муку! Итог — невероятный апельсиновый кекс быстро и просто! Эта выпечка с яркой цитрусовой ноткой станет любимым десертом к чаю или кофе. Мягкая текстура и сочность апельсина делают его по-настоящему праздничным!
Ингредиенты
- 1 крупный апельсин (с кожурой)
- 3 яйца
- 200 г сахара (1 стакан)
- 150 г сливочного масла
- 300–320 г муки (сколько возьмет тесто)
- 10 г разрыхлителя (1 пакетик)
Для сиропа
- Сок 1 апельсина
- 1 ст. л. сахара
- Измельченная мякоть 1 апельсина
Приготовление
1. Апельсин тщательно вымойте, нарежьте кубиками (можно удалить белую прослойку). Измельчите до пюре в блендере.
2. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте растопленное масло и апельсин.
3. Аккуратно введите муку с разрыхлителем. Вылейте тесто в форму (30×10 см) и выпекайте 50 минут при 170 °C.
Секрет сочности: Пока кекс горячий, полейте его сиропом (сок, мякоть + сахар, прокипятить 2 минуты). Калорийность: ≈280 ккал/100 г.
Совет: украсьте тёртой цедрой или белым шоколадом для элегантной подачи!
Ранее мы делились рецептом универсального кекса. Это базовый рецепт с вариациями!