Издевающийся над младенцем россиянин попал на видео

https://static.news.ru/photo/a5335670-dee0-11ea-91b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: feegooratora/instagram.com

В социальной сети появился ролик, на котором россиянин взял младенца за ногу и начал им размахивать как игрушкой.

Судя по указанной в публикации в Instagram геолокации, видео было снято в Ажекском экологическом парке в Сочи.

На кадрах видно, что мужчина держит ребёнка за ногу, присвистывает, качает его вверх и вниз, после чего берёт малыша другой рукой и начинает размахивать им, периодически смотря в камеру. Ближе к концу ролика младенец начал плакать, после чего мужчина поднёс его к камере.

МВД по Краснодарскому краю начало проверку по установлению достоверности видео, уточняет «Кубань 24».