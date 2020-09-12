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Из-за COVID-19 в РФ не смогли въехать более 100 тысяч иностранных студентов

14:36, 12 сентября 2020 12
Фото: pixabay.com

По эпидемиологическим причинам более 100 тысяч иностранных студентов не смогли приехать на обучение в Россию.

Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Россия может разрешить въезд иностранцам, которые прибывают для обучения в вузах страны. Для этого нужно иметь при себе документ, подтверждающий отсутствие COVID-19 — отрицательный результат обследования методом ПЦР. Его необходимо получить не менее чем за три дня до пересечения границы. Допускаться к занятиям они будут после двухнедельной изоляции, в ходе которой будет сделан ещё один анализ на наличие коронавируса методом ПЦР.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике распространения COVID-19 в вузах всем студентам надлежит соблюдать масочный режим, а также они будут проходить процедуру измерения температуры на входе в вузы.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минобрнауки сообщал, что специальных тестов на коронавирус в вузах не будет, они потребуются только иностранным студентам, которые приедут в Россию. Он также уточнил, что около трети всех иностранцев, которые обучаются в российских вузах, не покидали страну, и поэтому на них данные ограничения не распространяются.

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