Иностранным студентам могут разрешить въезд на территорию России

https://static.news.ru/photo/1eeeb728-ea00-11ea-bb04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти России могут разрешить иностранным гражданам въезжать в страну для обучения в отечественных вузах. Соответствующие изменения вносятся в мартовские распоряжения правительства.

У въезжающих в Россию у иностранных студентов должен быть при себе документ, подтверждающий отсутствие COVID-19 — отрицательный результат обследования методом ПЦР. Его необходимо получить не менее чем за три дня до пересечения границы. Допускаться к занятиям они будут после двухнедельной изоляции, в ходе которой будет сделан ещё один анализ на наличие коронавируса методом ПЦР, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям подразделений ведомства в регионах.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике распространения COVID-19 в вузах всем студентам надлежит соблюдать масочный режим, а также они будут проходить через процедуру измерения температуры на входе в вузы.

Как ранее писал NEWS.ru, ведомство Анны Поповой начнёт с 1 сентября мониторить ситуацию с коронавирусом среди студентов. По её словам, целью мероприятия станет выявление инфицированных студентов, которые болеют бессимптомно.

В РФ, согласно последним данным зафиксировано 985,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 804,3 тысячи пациентов, умерли 17 тысяч.

Панедмией коронавируса охвачены более 200 стран мира. Россия по уровню заболеваемости занимает четвёртое место, уступая США, Бразилии и Индии.