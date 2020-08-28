Роспотребнадзор с осени начнёт мониторить COVID-19 у студентов

https://static.news.ru/photo/7f2dcb7a-e90a-11ea-8fc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября Роспотребнадзор начнёт мониторить ситуацию с коронавирусом среди студентов. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, выступая на Совете ректоров.

По словам Поповой, целью мониторинга станет выявление инфицированных студентов, которые болеют бессимптомно. Она также отметила, что «при клинических проявлениях эти ребята должны быть изолированы — как студенты, так и преподаватели». В связи с этим она попросила ректоров содействовать проведению мониторинга в субъектах РФ, передаёт ТАСС.

Как заявили накануне в Министерстве науки и высшего образования, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, утверждённым 29 июля, сдача анализов на COVLD-19 перед началом учебного года студентами, преподавателями и сотрудниками высших учебных заведений обязательной не является.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пожилые люди составляют 80% от всех умерших из-за коронавируса пациентов в России. Она добавила, что у заболевших с бессимптомным течением COVID-19 также может формироваться иммунитет. При этом Попова сообщила, что эпидпроцесс в стране «абсолютно управляем».

По данным на 28 августа российские медики выявили ещё 4829 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 980 405 человек. В настоящее время количество активных больных в России составляет 165 025 человек. Выздоровели 798 466 пациентов, из них 5905 за последние сутки. Скончались 16 914 заражённых, в том числе 110 — за последние 24 часа.