В вузах не будут требовать результаты теста на COVID-19

Студентов и сотрудников вузов не будут обязывать сдавать анализы на COVID-19 перед началом нового учебного года.
Об этом ТАСС
Ранее в МЧС РФ заявили, что все учреждения среднего общего образования готовы к началу учебного года, передавал NEWS.ru. В ходе проверок была дана оценка соблюдению требований безопасности почти в 91 тысяче школ и детских садов. Особое внимание эксперты уделяли работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения.
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