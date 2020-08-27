В вузах не будут требовать результаты теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/7c84afec-e888-11ea-932e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Студентов и сотрудников вузов не будут обязывать сдавать анализы на COVID-19 перед началом нового учебного года.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования. Собеседник агентства отметил, что согласно методическим рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, утверждённым 29 июля, сдача анализов студентами, преподавателями и сотрудниками высших учебных заведений обязательной не является.

Ранее в МЧС РФ заявили, что все учреждения среднего общего образования готовы к началу учебного года, передавал NEWS.ru. В ходе проверок была дана оценка соблюдению требований безопасности почти в 91 тысяче школ и детских садов. Особое внимание эксперты уделяли работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения.