МЧС: все школы России готовы к началу учебного года

https://static.news.ru/photo/8f41c550-e76d-11ea-973f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Все российские школы готовы принять учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, специалисты которого завершили приёмку образовательных и дошкольных учреждений в канун нового учебного года.

В ходе проверок была дана оценка соблюдению требований безопасности почти в 91 тысяче школ и детских садов. Особое внимание эксперты уделяли работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Кроме этого, инспекторы обследовали состояние эвакуационных путей и выходов и оценили готовность педагогов к оперативным действиям при чрезвычайных ситуациях.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев был задействован весь инспекторский состав подразделений ведомства.

С 1 сентября МЧС планирует приступить к проведению в школах и детских садах специальных занятий по обеспечению комплексной безопасности.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что все регионы России готовы начать учебный год в очном формате с соблюдением требований Роспотребнадзора.