МЧС: все школы России готовы к началу учебного года

Все российские школы готовы принять учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, специалисты которого завершили приёмку образовательных и дошкольных учреждений в канун нового учебного года.
В ходе проверок была дана оценка соблюдению требований безопасности почти в 91 тысяче школ и детских садов. Особое внимание эксперты уделяли работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Кроме этого, инспекторы обследовали состояние эвакуационных путей и выходов и оценили готовность педагогов к оперативным действиям при чрезвычайных ситуациях.
Отмечается, что в течение нескольких месяцев был задействован весь инспекторский состав подразделений ведомства.
С 1 сентября МЧС планирует приступить к проведению в школах и детских садах специальных занятий по обеспечению комплексной безопасности.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что все регионы России готовы начать учебный год в очном формате с соблюдением требований Роспотребнадзора.
Добавьте наши новости в избранные источники