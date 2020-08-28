Глава Роспотребнадзора сообщила, кто в России чаще умирает от коронавируса

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Пожилые люди составляют 80% от всех умерших из-за коронавируса пациентов в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также отметила, что у заболевших с бессимптомным течением COVID-19 может формироваться иммунитет. При этом Попова сообщила, что эпидпроцесс в стране «абсолютно управляем».

Мы это понимаем, как это делать. <...> Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся. И почти в 60 раз у нас снизились темпы прироста по отношению к концу марта, — рассказала она во время выступления на Совете ректоров.

Попова уточнила, что сравнение с концом марта связано с началом в этом месяце ограничительных мер, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал информацию о случаях повторного заражения коронавирусом. По его словам, это может происходить у людей, которых поразили сразу два штамма COVID-19.